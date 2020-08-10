Рамина Эсхакзай призналась в отношениях с женатым олигархом: могла попросить очень много денег

Рамина Эсхакзай сделала откровенное признание (фото: instagram.com/raminalalala)

Рамина Эсхакзай впервые рассказала, как за ней бегал украинский олигарх

Известная ведущая, участница проекта "Холостяк" и YouTube-блогерша Рамина Эсхакзай встречалась с женатым олигархом. Такое откровенное признание экс-возлюбленная певца Виталия Козловского сделала в интервью ведущей реалити "У кого больше?" на "Новом канале".

"Это было перед проектом "Холостяк". Я на тот момент состояла в модельном агентстве. И одна девушка оттуда предложила познакомить меня со своим другом-олигархом. Рассказала, что он давно ищет себе девушку, но из-за постоянной занятости не может найти", - рассказала Рамина.

Мужчине на тот момент было около 36 лет, и он часто предлагал тогдашней студентке Киевского национального университета имени Тараса Шевченка деньги на подарки и путешествия.

"За все время отношений могла попросить очень много денег, но стеснялась. Спрашивала у мамы, насколько удобно просить у него две тысячи гривен на сумочку. Хотя сумки у него можно было заказывать намного дороже", - призналась она.

Рамина Эсхакзай - популярная украинская блогерша (фото: instagram.com/raminalalala)

Самый дорогой подарок, который сделал украинский олигарх Рамине, был автомобиль. Его парень презентовал по случаю дня рождения девушки.

"Он спросил, какую машину я бы хотела. Нет, чтобы попросить Mercedes или Toyota. Я ответила - Nissan Juke. И то он не купил, а доложил мне денег. Я продала свое предыдущее авто, и определенная сумма у меня уже была", - с улыбкой рассказала Рамина.

И все бы в этой истории было прекрасно, если бы бизнесмен не был женат. Хотя на момент отношений, уверяет популярная блогерша, она об этом и не подозревала. Пара не скрывалась, и окружающие видели, как они проводят вместе время. А о том, что у ее бизнесмена была жена, Эсхакзай узнала совсем недавно.

Рамина ведет свой YouTube-канал "Ходят слухи" (фото: instagram.com/raminalalala)

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