Раміна Есхакзай крутила роман з одруженим олігархом: могла попросити дуже багато грошей

Раміна Есхакзай зробила відверте зізнання (фото: instagram.com/raminalalala)

Раміна Есхакзай вперше розповіла, як за нею бігав український олігарх

Відома ведуча, учасниця проекту "Холостяк" і YouTube-блогерша Раміна Есхакзай зустрічалася з одруженим олігархом. Таке відверте зізнання екс-кохана співака Віталія Козловського зробила в інтерв'ю ведучій реаліті "У кого більше?" на "Новому каналі".

"Це було перед проектом "Холостяк". Я на той момент була в модельному агентстві. І одна дівчина звідти запропонувала познайомити мене зі своїм другом-олігархом. Розповіла, що він давно шукає собі дівчину, але через постійну зайнятість не може знайти", - розповіла Раміна.

Чоловікові на той момент було близько 36 років, і він часто пропонував тодішній студентці Київського національного університету імені Тараса Шевченка гроші на подарунки і подорожі.

"За весь час стосунків могла попросити дуже багато грошей, але я соромилася. Запитувала в мами, наскільки зручно просити в нього дві тисячі гривень на сумочку. Хоча сумки у нього можна було замовляти набагато дорожчі", - зізналася вона.

Раміна Есхакзай - популярна українська блогерка (фото: instagram.com/raminalalala)

Найдорожчий подарунок, який зробив український олігарх Раміні, був автомобіль. Його хлопець презентував з нагоди дня народження дівчини.

"Він запитав, яку машину я б хотіла. Ні, щоб попросити Mercedes або Toyota. Я відповіла - Nissan Juke. І то він не купив, а додав мені грошей. Я продала своє попереднє авто, і певна сума у мене вже була", - з посмішкою розповіла Раміна.

І все б в цій історії було прекрасно, якби бізнесмен не був одруженим. Хоча на момент стосунків, запевняє Раміна, вона про це і не підозрювала. Пара не переховувалася і оточуючі бачили, як вони проводять разом час. А про те, що у її бізнесмена була дружина, Есхакзай дізналася зовсім недавно.

Раміна веде свій YouTube-канал "Ходят слухи" (фото: instagram.com/raminalalala)

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