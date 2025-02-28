Рамадан 2025: основні правила, заборони і як вітати зі святом

Рамадан 2025: що означає свято

Рамадан - це дев'ятий місяць ісламського місячного календаря, який вважається священним періодом для мусульман усього світу.

Мусульмани вірять, що в 610 році на місяць Рамадан пророку Мухаммеду були відкриті перші вірші священної книги мусульман - Корану, коли пророк перебував у духовній усамітненні в печері Хіра, розташованій на околицях Мекки.

У 2025 році Рамадан розпочнеться ввечері 28 лютого та триватиме до заходу сонця 29 березня. Цей місяць присвячений духовному очищенню, посиленим молитвам та посту, що є одним із п'яти стовпів ісламу.

Піст під час Рамадану символізує відданість вірі та зміцнення духовних цінностей. У цей період мусульмани також прагнуть проявляти терпіння, милосердя та співчуття до ближніх.

Вважається, що під час Рамадану ангели записують усі добрі справи людини, що приносить їй духовні благословення. Це місяць, коли люди прагнуть покращити себе як у релігійному, так і в особистісному аспектах.

Що можна і не можна робити в Рамадан

Протягом Рамадану мусульмани дотримуються суворого посту від світанку до заходу сонця, утримуючись від їжі, напоїв та інтимних стосунків.

У цей період важливо уникати негативних емоцій, таких як гнів та сварки, а також відмовитися від шкідливих звичок. Натомість рекомендується зосередитися на духовному розвитку, читанні Корану та благодійності.

Після заходу сонця піст переривається трапезою іфтар, а перед світанком проводиться прийом їжі - сухур.

Дотримання цих практик допомагає зміцнити віру та дисципліну. Окрім фізичного посту, слід також стежити за чистотою своїх думок і намірів. Порушення посту без поважної причини вважається гріхом, який потрібно спокутувати.

Коли і що можна їсти в Рамадан

Під час Рамадану прийом їжі дозволений лише в темний час доби.

День розпочинається з сухуру - ранкової трапези перед світанком, яка має бути поживною та легкою.

Після заходу сонця мусульмани переривають піст іфтаром, традиційно починаючи з фініків та води, а потім переходячи до основних страв.

Рекомендується вживати збалансовану їжу, багату на білки, вуглеводи та вітаміни, щоб підтримувати енергію протягом дня. Важливо уникати переїдання та обмежити споживання жирної та важкої їжі.

Особливу увагу слід приділяти водному балансу, щоб уникнути зневоднення під час денного посту. Дотримання цих порад сприяє здоровому посту та підтримці фізичного благополуччя.

Під час Рамадана мусульмани мають щоденно читати Коран (фото: Pexels.com)

Як вітати з Рамаданом

Під час Рамадану прийнято вітати мусульман фразою "Рамадан Мубарак", що означає "Благословенного Рамадану". Також можна використовувати привітання "Рамадан Карім", що перекладається як "Щедрого Рамадану".

Ці вирази передають побажання миру, благополуччя та духовного зростання в цей священний місяць. Важливо проявляти повагу до традицій та звичаїв мусульман, особливо під час посту. Участь у спільних трапезах, таких як іфтар, є доброю нагодою для зміцнення дружніх стосунків та взаєморозуміння.

Дарування маленьких подарунків або частування смаколиками також вважається гарним жестом під час Рамадану. Головне - щирість і доброзичливість у своїх побажаннях та діях.

Як одягатися в мечеть

Відвідуючи мечеть, слід дотримуватися певних правил щодо одягу, щоб виявити повагу до священного місця та присутніх.

Рекомендується носити чистий, скромний одяг, що покриває тіло.

Чоловіки зазвичай одягають довгі штани та сорочки з довгими рукавами, тоді як жінки - довгі сукні або спідниці та хустки, що покривають голову. Уникайте яскравих кольорів та облягаючого одягу.

Перед входом до мечеті необхідно зняти взуття. Жінкам також варто уникати парфумів, адже це вважається недоречним у релігійному контексті.

Коли наступний Рамадан: календар на 10 років

Точна дата початку Рамадану визначається щороку на основі місячного календаря та може відрізнятися на день-два залежно від місцевості та спостереження за молодиком. Тому, ці дати є орієнтовними і можуть бути скориговані ближче до відповідного року.

Рамадан 2026: в середині лютого (орієнтовно 18 лютого 2026 року)

в середині лютого (орієнтовно 18 лютого 2026 року) Рамадан 2027: на початку лютого (орієнтовно 7 лютого 2027 року)

на початку лютого (орієнтовно 7 лютого 2027 року) Рамадан 2028: в кінці січня (орієнтовно 27 січня 2028 року)

в кінці січня (орієнтовно 27 січня 2028 року) Рамадан 2029: в середині січня (орієнтовно 16 січня 2029 року)

в середині січня (орієнтовно 16 січня 2029 року) Рамадан 2030 : на початку січня (орієнтовно 6 січня 2030 року)

: на початку січня (орієнтовно 6 січня 2030 року) Рамадан 2031 : в кінці грудня 2030 року (орієнтовно 26 грудня 2030 року)

: в кінці грудня 2030 року (орієнтовно 26 грудня 2030 року) Рамадан 2032: в середині грудня (орієнтовно 15 грудня 2032 року)

в середині грудня (орієнтовно 15 грудня 2032 року) Рамадан 2033: на початку грудня (орієнтовно 4 грудня 2033 року)

на початку грудня (орієнтовно 4 грудня 2033 року) Рамадан 2034: в середині листопада (орієнтовно 24 листопада 2034 року)

в середині листопада (орієнтовно 24 листопада 2034 року) Рамадан 2035: в середині листопада (орієнтовно 13 листопада 2035 року).

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