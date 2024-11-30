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"Ракета знищила моє місце сили": Катерина з Нікополя розповіла свою історію музею "Голоси мирних"

"Ракета знищила моє місце сили": Катерина з Нікополя розповіла свою історію музею "Голоси мирних" (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Катерина перебувала в укритті у перші два дні повномасштабного вторгнення. Читала новини й дрижала від жаху. На третій день сказала собі: "я більше так не можу". Повернулася на свій 11 поверх, замісила тісто...

РБК-Україна (проект Styler) розповідає історію Катерини з Нікополя, яку вона довірила музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

"Чому я стала пекти? Я відчула, що мені треба робити щось руками — так мені буде комфортніше. Я не знала, що саме і для кого я готую", - згадує Катерина. 

Першу партію пиріжків роздала людям, а пізніше до неї стали звертатися волонтери. Катерина й незчулася, як до неї приєдналися інші кондитерки та господині. Наразі спільнота "Хлібобулочні війська" передає смаколики нашим захисникам.  

"Я хочу жити в Україні. Для цього я й допомагаю. Я вірю в нашу перемогу, без віри дуже важко", - говорить Катерина. 

І додає, що вона вже доволі давно живе у Дніпрі. Повернутися ж до свого рідного Нікополя не зможе: ворожа ракета влучила прямісінько у балкон і знищила її дім — її місто сили.

Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова містить вже понад 120 тисяч історій про війну. Це найбільша у світі колекція історій мирних людей, які постраждали від війни росії проти України. Розкажіть свою історію на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.

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