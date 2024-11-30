"Ракета уничтожила мое место силы": Екатерина из Никополя рассказала свою историю музею "Голоса мирных"

"Почему я стала печь? Я почувствовала, что мне нужно делать что-то руками - так мне будет комфортнее. Я не знала, что именно и для кого я готовлю", - вспоминает Екатерина.

Первую партию пирожков раздала людям, а позже к ней стали обращаться волонтеры. Екатерина и не заметила, как к ней присоединились другие кондитерки и хозяйки. Сообщество "Хлебобулочные войска" передает вкусности нашим защитникам.

"Я хочу жить в Украине. Для этого я и помогаю. Я верю в нашу победу, без веры очень тяжело", – говорит Екатерина.

И добавляет, что она уже давно живет в Днепре. Вернуться к своему родному Никополю не сможет: вражеская ракета попала прямо в балкон и уничтожила ее дом — ее город силы.

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова содержит уже более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины. Расскажите свою историю на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.