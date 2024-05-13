Названо єдиний спосіб, який допоможе запобігти раку
Раннє виявлення та діагностика раку є ключем для успішного його лікування. Регулярно потрібно проходити скринінги, щоб вчасно виявити захворювання.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти Svij.doc.
Чому потрібно проходити скринінг
Лікарі зазначили, що єдиним надійним методом є скринінг, який допомагає виявити рак до появи симптомів та значно полегшує лікування.
Важливо, що скринінг меланом регулярно не проводиться. Тому потрібно звернути увагу при появі будь-яких симптомів:
- зміна розміру, форми або кольору родимки
- поява підозрілої родимки
- свербіж, біль або кровоточивість родимки
Також, щоб уникнути раку молочної залози, потрібно регулярно проходити мамографію з 40 років. Симптоми, які мають насторожити:
- гулька або ущільнення в грудях
- зміна шкіри грудей, такі як почервоніння, лущення або втягнення
- виділення з соска, яке не є молоком
- зміна форми або розміру грудей
- біль у грудях
Від 21 до 29 років жінкам потрібно проходити скринінг Папаніколау кожні три роки.
У віці 25 років тестування на вірус папіломи людини, кожні 5 років.
Інфекція підступна і може жодним чином не проявитися тривалий час, навіть під час огляду в гінеколога. Оскільки більшість жінок можуть не здогадуватися, що мають ВПЛ, важливо час від часу проходити тестування на наявність вірусу.
Тест проводиться, щоб перевірити чи є ДНК вірусу в клітинах шийки матки. Первинний тест на наявність ВПЛ можуть робити окремо від Пап-тесту.
До симптомів раку шийки матки відносять:
- незвичайні вагінальні виділення
- вагінальна кровотеча після статевого акту або між менструаціями
- біль під час статевого акту
- біль у тазі
- неприємний запах з піхви
Як запобігти раку легенів
Рекомендований скринінг із застосуванням низькодозової спіральної комп'ютерної томографії. Хто у групі ризику, то це потрібно робити кожного року.
До насторожливих симптомів відносять:
- кашель, який не проходить
- буль у грудях
- задишка
- кров у мокротинні
- втрата ваги
- хропіння
- втома
- повторювані інфекції легень
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