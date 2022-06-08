Рак – это приговор? Что делать, если поставлен онкологический диагноз

Не углубляясь в детали, многие люди считает, что онкологический диагноз - приговор. Этот миф, пришедший еще из середины прошлого века, прочно укоренился и провоцирует состояние безнадежности, заставляющее человека, столкнувшегося с онкологическим заболеванием, опустить руки. Многие, именно из-за этого стереотипа, при появлении любых тревожных симптомов боятся пойти к врачу.

А между тем, медицина и фармакология стремительно развиваются на протяжении последней четверти столетия. Да, к сожалению, "волшебной таблетки" от рака до сих пор не создано. Однако, многие разновидности онкологических заболеваний, диагностированных на 1 или 2 стадии, излечимы в 85-90% случаев! И даже на более поздних стадиях возможно остановить развитие болезни и добиться длительной ремиссии. И здесь важны несколько ключевых аспектов. Первое – это качественная и своевременная диагностика, позволяющая определить тип заболевания, стадию его развития, локализацию и вовлечение в процесс жизненно важных органов. Ведь сегодня вполне возможно полностью излечить больного от некоторых онкологических заболеваний, при условии, что диагноз поставлен на ранней стадии. Вот почему регулярные посещения врача и прохождение регулярных рутинных обследований так важны.

Второе, несомненно – высокопрофессиональные врачи, владеющие международными протоколами лечения, имеющие в своем распоряжении современные препараты и медицинскую технику. Ведь в последние годы к традиционным методами лечения онкологических заболеваний, таким как хирургия и химиотерапия, присоединились две разновидности лучевой или радиотерапии (IMRT и VMAT), позволяющей "выжигать" источник раковых клеток, полностью их уничтожив. Инновационной и бурно развивающейся технологией для борьбы с онкологией является и иммунотерапия. Эта методика направлена на стимулирование иммунной системы человека, чтобы организм распознавал раковые клетки и самостоятельно их атаковал.

Роман Гольдман (фото: facebook com)

Также применяется таргетная терапия, когда в результате исследований пациенту подбираются индивидуальные препараты, целенаправленно действующие на конкретный тип раковых клеток, блокируя центры роста и вызывающие их быстрое разрушение.

Если посмотреть мировую статистику по применению этих видов лечения, видна их чрезвычайная эффективность и рост выживаемости пациентов, которых лечат этими методами.

Но есть и третий важнейший аспект – психологический настрой пациента.

Исследование, проведенное онкологическим департаментом клиники имении Сураски, показало: большинство больных раком сами ограничивают себя в повседневной жизни независимо от состояния здоровья. В клинических исследованиях, изучающих эффективность новых онкологических препаратов, обычно анализируют побочные эффекты и симптомы заболевания. Но не менее важно проверять настроение и повседневную деятельность заболевших людей. Поэтому израильские медики решили изменить подход, предложив исследовать качество жизни онкопациентов. Для этого изучали, как пациенты, получающие лечение, ограничивают себя во время него.

В исследовании, опубликованном в престижном международном медицинском издании ESMO OPEN, отмечается: что 57% опрошенных ограничивали себя в повседневной деятельности, в том числе избегали встреч с друзьями, детьми и внуками, игр с животными и развлечений и, конечно же, ограничивали себя в питании. Эти ограничения делались на основании советов, полученных из немедицинских источников, в том числе - из Интернета. У таких онкологических больных отмечаются нарушения в повседневной деятельности, связанные с неверными представлениями о болезни и лечении, что пагубно влияет на качество жизни и снижает мотивацию к выздоровлению.

По словам Яны Шульдингер, координационного директора Первого медицинского центра Тель-Авива: "Так случилось, что я сама стала пациентом онкологического департамента нашей клиник. И поняла, что настроение и качество жизни больных раком не менее важно, чем симптомы и побочные эффекты препаратов. Вы должны жить полноценной жизнью ежедневно, и из обычных вещей – радости от встреч с друзьями, красоты окружающего мира, поддержки коллег – появляются новые силы для борьбы с недугом".

Как утверждают ведущие израильские онкологи, современная медицина не накладывает практически никаких дополнительных ограничений на жизнь пациента. Все эти ограничения исходят только от внутреннего состояния людей, и устаревших мнений и предрассудков. Главная задача любого протокола лечения— реально улучшить качество жизни пациента. И помогает выполнению этой задачи позитивный настрой человека, влияющий на волю к жизни, мобилизацию скрытых ресурсов организма, и как результат – на исход лечения.

Рак — не приговор, и понимание этого заставляет бороться и побеждать болезнь!