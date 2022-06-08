Рак – це вирок? Що робити, якщо поставлений онкологічний діагноз

Не заглиблюючись в деталі, багато людей вважає, що онкологічний діагноз – вирок. Цей міф, що прийшов ще з середини минулого століття, міцно укорінився і провокує стан безнадійності, що змушує людину, яка зіткнулася з онкологічним захворюванням, опустити руки. Багато, саме через це стереотипу, при появі будь-яких тривожних симптомів бояться піти до лікаря.

Насправді, медицина і фармакологія стрімко розвиваються протягом останньої чверті століття. Так, на жаль "чарівної таблетки" від раку досі не створено. Однак, багато різновидів онкологічних захворювань, діагностованих на 1 або 2 стадії, виліковні в 85-90% випадків! І навіть на більш пізніх стадіях можливо зупинити розвиток хвороби і домогтися тривалої ремісії. І тут важливі кілька ключових аспектів. Перше – це якісна і своєчасна діагностика, що дозволяє визначити тип захворювання, стадію його розвитку, локалізацію і залучення в процес життєво важливих органів. Адже сьогодні цілком можливо повністю вилікувати хворого від деяких онкологічних захворювань, за умови, що діагноз поставлений на ранній стадії. Ось чому регулярні відвідування лікаря і проходження регулярних рутинних обстежень так важливі.

Друге, безсумнівно – високопрофесійні лікарі, які володіють міжнародними протоколами лікування, мають у своєму розпорядженні сучасні препарати і медичну техніку. Адже в останні роки до традиційних методів лікування онкологічних захворювань, таким як хірургія і хіміотерапія, приєдналися два різновиди променевої або радіотерапії (IMRT і VMAT), що дозволяє "випалювати" джерело ракових клітин, повністю їх знищивши. Інноваційною і бурхливо розвивається технологією для боротьби з онкологією є і імунотерапія. Ця методика спрямована на стимулювання імунної системи людини, щоб організм розпізнавав ракові клітини й самостійно їх атакував.

Роман Гольдман (фото: facebook com)

Також застосовується таргетна терапія, коли в результаті досліджень пацієнту підбираються індивідуальні препарати, цілеспрямовано діють на конкретний тип ракових клітин, блокуючи центри росту і викликають їх швидке руйнування.

Якщо подивитися світову статистику щодо застосування цих видів лікування, видно їх надзвичайна ефективність і зростання виживаності пацієнтів, яких лікують цими методами.

Але є і третій найважливіший аспект – психологічний настрій пацієнта.

Дослідження, проведене онкологічним департаментом клініки маєтку Сураскі, показало: більшість хворих на рак самі обмежують себе в повсякденному житті незалежно від стану здоров'я. У клінічних дослідженнях, що вивчають ефективність нових онкологічних препаратів, зазвичай аналізують побічні ефекти і симптоми захворювання. Але не менш важливо перевіряти настрій і повсякденну діяльність хворих людей. Тому ізраїльські медики вирішили змінити підхід, запропонувавши дослідити якість життя онкопацієнтів. Для цього вивчали, як пацієнти, які отримують лікування, обмежують себе під час нього.

У дослідженні, опублікованому в престижному Міжнародному медичному виданні ESMO OPEN, зазначається: що 57% опитаних обмежували себе в повсякденній діяльності, в тому числі уникали зустрічей з друзями, дітьми та онуками, ігор з тваринами і розваг і, звичайно ж, обмежували себе в харчуванні. Ці обмеження робилися на підставі порад, отриманих з немедичних джерел, в тому числі - з Інтернету. У таких онкологічних хворих відзначаються порушення в повсякденній діяльності, пов'язані з невірними уявленнями про хворобу і лікуванні, що згубно впливає на якість життя і знижує мотивацію до одужання.

За словами Яни Шульдінгер, координаційного директора Першого медичного центру Тель Авіва: "Так сталося, що я сама стала пацієнтом онкологічного департаменту нашої клінік. І зрозуміла, що настрій і якість життя хворих на рак не менш важливо, ніж симптоми і побічні ефекти препаратів. Ви повинні жити повноцінним життям щодня, і зі звичайних речей – радості від зустрічей з друзями, краси навколишнього світу, підтримки колег – з'являються нові сили для боротьби з недугою".

Як стверджують провідні ізраїльські онкологи, сучасна медицина не накладає практично ніяких додаткових обмежень на життя пацієнта. Всі ці обмеження виходять тільки від внутрішнього стану людей, і застарілих думок і забобонів. Головне завдання будь-якого протоколу лікування – реально поліпшити якість життя пацієнта. І допомагає виконанню цього завдання позитивний настрій людини, що впливає на волю до життя, мобілізацію прихованих ресурсів організму, і як результат – на результат лікування.

Рак – не вирок, і розуміння цього змушує боротися і перемагати хворобу!