Рак буде боротися сам із собою. Вчені розробляють новаційні ліки від захворювання

Як працюватиме препарат

Вченим уже давно відомо, що ракові клітини мають властивість неконтрольованого росту, який зрештою призводить до смерті. Біологам прийшла ідея скористатися цією здатністю хвороби проти неї самої ж.

Якщо описати дію майбутнього препарату коротко, то це звучатиме так: він перетворює те, що потрібне раковій клітині, щоб залишитися живою, на щось, що її вбиває.

У лабораторних експериментах із клітинами раку крові дослідники розробили та побудували молекули, які з'єднали два білки. Один із них - це той, на який рак "покладається", щоб рости та виживати, та інший нормальний клітинний білок

Нова конструкція молекули не схожа ні на що в природі. "Раковий" білок на одному кінці направляє молекулу до генів клітинної смерті. А нормальний білок активує ці гени. У такому випадку смерть ракових клітин неминуча.

Такий вигляд має нова молекула, яка потенційно може знищувати ракові клітини (фото: nytimes.com)

Такі ліки можуть "вбивати" 50% видів раку

Концепція розробки потенційно може спрацювати для половини видів раку, які мають білкові мутації. Таке лікування також не буде шкодити здоровим клітинам.

Тобто фактично науковцям вдалося порушити організацію ракових клітин. Вони зрозуміли, що під час "небезпеки" ці клітини обирають померти, ніж виживати.

Наразі вчені називають цю роботу приголомшливою та покладають на неї всі надії в довгоочікуваному прориві в медицині.