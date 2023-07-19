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Цей симптом раку можна побачити, якщо подивитися у дзеркало

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Середа 19 липня 2023 15:42
Цей симптом раку можна побачити, якщо подивитися у дзеркало Названо незвичайний симптом раку (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Симптоми онкології зазвичай залежать від області, ураженої хворобою. Наприклад, найбільш поширеними ознаками раку легень є постійний кашель та задишка. Однак у деяких випадках симптоми можуть торкнутися ділянки тіла, на які ви, можливо, не очікуєте.

Який симптом раку ви можете побачити у дзеркалі, розповіли у виданні Express.

Рак щитовидної залози

Щитовидна залоза знаходиться на шиї. Однією з її основних завдань є вироблення гормонів, які допомагають регулювати обмін речовин в організмі, тобто процес перетворення їжі на енергію.

Через своє розташування найбільш поширені ознаки раку щитовидної залози вражають шию, горло та голос. Це може виявлятися твердим утворенням у передній частині шиї, утрудненим ковтанням та захриплістю.

Але є й інші, незвичайніші ознаки, яких слід побоюватися.

Однією із них є почервоніння обличчя, також відоме як рум'янець, який буде помітно при погляді в дзеркало.

У деяких людей це буде помітніше, ніж у інших, залежно від тону вашої шкіри. Це також може супроводжуватися печінням. За даними Cancer Research UK, це викликано надлишком гормону кальцитоніну, який регулює рівень кальцію та фосфату в крові.

Цю ознаку можна побачити, якщо у людини медулярний рак щитовидної залози - різновид раку щитовидної залози.

Інші менш поширені симптоми можуть включати:

  • М'якіший кал або діарея
  • Втрата ваги
  • Кашель

За даними NHS, найпоширенішими ознаками такого виду раку є:

  • Припухлість у нижній частині шиї, вона зазвичай здається твердою, повільно збільшується в розмірах і не викликає хворобливих відчуттів
  • Хриплий голос
  • Біль в горлі
  • Утруднене ковтання чи дихання
  • Біль у передній частині шиї чи відчуття, ніби щось тисне на шию

Читайте також, популярний напій, який люблять багато хто з нас, може викликати рак.

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