Радянська косметологія: як наші бабусі, прагнучи зберегти красу, насправді її "вбивали"

Якою була косметологія в СРСР

Серед народних засобів для збереження краси волосся було застосування господарського мила, оцту й відварів трав. Також жінки робили маски з усього, що можна знайти в холодильнику - від яєць до часнику з майонезом.

Дерматолог Кузьма Хобзей розповів, що такі засоби не можна назвати на 100% безпечними для волосся, тому що важко проконтролювати, як людина використовувала ці методи й якою була якість продуктів.

До шкідливих методів лікар відносить усі продукти, які були здатні подразнити шкіру голови:

цибуля

часник

червоний перець

імбир

господарське мило

"Постійне подразнення голови не лише не допоможе при випадінні волосся, а й може його спровокувати", - пояснює Хобзей.

При цьому він зазначає, що причини випадіння можуть бути різні. Наприклад, деякі гени відповідають за чутливість волосяних фолікулів. Для лікування цього типу є конкретні препарати, які пройшли дослідження.

Салон краси у часи СРСР (фото: Pinterest)

"Облисіння також може бути тимчасовим, наприклад після пологів чи сильного стресу. З часом таке випадіння волосся зупиниться, незалежно від того, втирали ви цибулевий сік чи ні", - каже дерматолог.

Популярним в СРСР був сухий шампунь на основі хліба, борошна чи крохмалю. Цей засіб лікар називає менш шкідливим, це за умови, якщо людина не мала алергії на ці складники.

Також часто жінки мили голову різними відварами з трав. Це мало сумнівну користь, бо все залежало від того, як людина потім змиває цей відвар з голови. Якщо використовує агресивні шампуні, то користі від цього не буде.

Лікар також наголошує, що зараз є багато перевірених засобів, які допомагають розв'язати питання випадіння волосся і варто довіряти доказовим методам, а не сумнівним бабусиним рецептам із часів СРСР.