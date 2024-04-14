Советская косметология: как наши бабушки, стремясь сохранить красоту, на самом деле ее "убивали"

Какой была косметология в СССР

Среди народных средств для сохранения красоты волос было применение хозяйственного мыла, уксуса и отваров трав. Также женщины делали маски из всего, что можно найти в холодильнике - от яиц до чеснока с майонезом.

Дерматолог Кузьма Хобзей рассказал, что такие средства нельзя назвать на 100% безопасными для волос, потому что трудно проконтролировать, как человек использовал эти методы и каким было качество продуктов.

К вредным методам врач относит все продукты, способные раздражать кожу головы:

лук

чеснок

красный перец

имбирь

хозяйственное мыло

"Постоянное раздражение головы не только не поможет при выпадении волос, но и может его спровоцировать", - объясняет Хобзей.

При этом он отмечает, что причины выпадения волос могут быть разными. К примеру, некие гены отвечают за чувствительность волосяных фолликулов. Для лечения этого типа есть конкретные препараты, прошедшие исследование.

Салон красоты во времена СССР (фото: Pinterest)

"Облысение также может быть временным, например после родов или сильного стресса. Со временем такое выпадение волос остановится, независимо от того, вы втирали луковый сок или нет", - говорит дерматолог.

Популярным в СССР был сухой шампунь на основе хлеба, муки или крахмала. Это средство врач называет менее вредным, это при условии, что у человека не было аллергии на эти составляющие.

Также часто женщины мыли голову разными отварами из трав. Это имело сомнительную пользу, потому что все зависело от того, как человек потом смывает этот отвар с головы. Если использует агрессивные шампуни, то толку от этого не будет.

Врач также отмечает, что сейчас существует много проверенных средств, которые помогают решить вопрос выпадения волос и стоит доверять доказательным методам, а не сомнительным бабушкиным рецептам со времен СССР.