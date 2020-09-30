Под Радой устроили оригинальную акцию из-за фальсификаций на выборах в Умани

Под стенами Верховной рады прошла оригинальная акция из-за фальсификаций на выборах в Умани. В частности, активисты "клонировали" народного депутата Антона Яценко, которого связывают со снятием с выборов действующего мэра города Александра Цебрия и непосредственным влиянием на регистрацию членами территориальной избирательной комиссии нескольких его полных тезок.

Видео с акции опубликовано на странице информационного портала "СтопКор" в Facebook.

В масках с фотографией Яценко участники акции раздавали прохожим информационные листовки с досье на нардепа. По их словам, таким образом они хотят обратить внимание депутатов к его злоупотреблениям на местных выборах в городе Умань.

Напомним, 25 сентября ТИК сняла с местных выборов, которые должны состояться 25 октября, мэра Умани и одного из лидеров партии "Пропозиция" Александра Цебрия.

Позже в эфире "Свободы слова Савика Шустера" мэр Днепра Борис Филатов отметил, что за всем этим стоит "схемщик времен Виктора Януковича” народный депутат Антон Яценко.

При этом городской голова Днепра подчеркнул, что это не единичный случай. Он утверждает, что команды партии "Пропозиции" пытаются снять и в других местах.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в Одессе среди зарегистрированных кандидатов сразу три Олега Филимонова, еще один - Вадим Филимонов. Также зарегистрировано два кандидата с фамилиями Зеленский - Александр и Василий.