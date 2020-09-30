Під Радою влаштували оригінальну акцію через фальсифікації на виборах в Умані

Під стінами Верховної ради пройшла оригінальна акція через фальсифікації на виборах в Умані. Зокрема, активісті "клонували" народного депутата Антона Яценка, якого пов’язують зі зняттям з перегонів чинного мера міста Олександра Цебрія та безпосереднім впливом на реєстрацію членами територіальної виборчої комісії декількох його повних тезок.

Відео з акції опубліковано на сторінці інформаційного порталу "СтопКор" у Facebook.

В масках з фотографією Яценка учасники акції роздавали перехожим інформаційні листівки з досьє на нардепа. За їх словами, таким чином вони хочуть звернути увагу народних депутатів до його зловживань на місцевих виборах у місті Умань.

Нагадаємо, 25 вересня ТВК зняла з місцевих виборів, які повинні відбутися 25 жовтня, мера Умані й одного з лідерів партії "Пропозиція" Олександра Цебрія.

Пізніше в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" міський голова Дніпра Борис Філатов зазначив, що за всім цим стоїть "схемщик часів Віктора Януковича” народний депутат Антон Яценко.

При цьому міський голова Дніпра наголосив, що це непоодинокий випадок. Він стверджує, що команди партії "Пропозиція" намагаються зняти і в інших місцях.

Крім того, РБК-Україна писало, що в Одесі серед зареєстрованих кандидатів відразу три Олега Філімонова, ще один - Вадим Філімонов. Також зареєстровано два кандидати з прізвищами Зеленський - Олександр і Василь.