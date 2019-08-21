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Не только радость, но и горе: DZIDZIO сделал откровенное признание

STYLERПерсоны    21.08.2019 - 19:01
Не только радость, но и горе: DZIDZIO сделал откровенное признание
DZIDZIO высказался о дружбе (фото: instagram.com/dzidzio)

Мегапопулярный певец DZIDZIO откровенно высказался о настоящей дружбе

DZIDZIO откровенно рассказал о настоящей дружбе. По словам популярного певца, друг - это "не только радость, но и горе"

"Нужно иногда поругаться, покусаться, пообниматься, выпить вместе, сыграть во что-что, проиграть вместе - это дружба. В нашем коллективе главный мотиватор - это Орест. Он все любит делать вместе. Например, если в аэропорту ему надо упаковать багаж - то говорит ждать всем его вместе", - сказал DZIDZIO в комментарии журналистам каналу "Украина".

Не только радость, но и горе: DZIDZIO сделал откровенное признание

DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

Также участники группы DZIDZIO признались, что фанаты любят баловать их сладким.

"Нам много дарят, особенно дети. Мы уважаем и благодарим за это. Потому что люди делают для нас, стараются, проявляют внимание. В Одессе, во Львове, в Днепре есть поклонники, которые специально выпекают и балуют нас десертами. В Харькове есть девочка, которая каждый наш приезд дарит кексы с нашими фотографиями", - рассказали они.

Не только радость, но и горе: DZIDZIO сделал откровенное признание

DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

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