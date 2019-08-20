"Лучшая зарядка": Потап рассказал, как развивать мозг

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

К примеру, Потап рекомендует изучать языки

Потап дал несколько рекомендаций, который помогут значительно улучшить память! За кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал "Украина" покажет 24 августа в 20:00, рэпер и лидер группы MOZGI поделился советами, как улучшить свои умственные способности. Отметим, что украинский рэпер и за физическими нагрузками следит. Более того, делает это вместе со своим сыном – 10-летним Андреем. Не так давно Потап очаровал сеть фото со спортивным сыном. Отец и сын вместе играли в баскетбол.

Популярный украинский репер Потап уверен: лучшая зарядка для мозга – микс творчества и постоянного обучения. В интервью журналистам канала "Украина" певец рассказал, что, на его взгляд, помогает развиваться, с каждым днем становясь умнее.

"Очень рекомендую игру на фортепиано – отлично тренирует память в целом. Плюс очень творческое занятие. А еще очень хорошо – изучать разные языки. Если вы знаете один, два… вообще такой себе билингв – говорите на нескольких языках. Сначала, может, сложно, но мозг тренируется и со временем запоминает больше и работает лучше", – рассказал Потап за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал "Украина" покажет 24 августа в 20:00.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Напомним, в машстабном шоу "З Днем народження, Україно!" зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а также группы "Время и Стекло", KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером масштабного шоу канала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

Напомним, недавно сын Потапа Андрей отдохнул в Турции вместе с мамой Ириной Горовой и сводной сестрой Натальей. Экс-супруга продюсера засыпала сеть красочными фото семейного отдыха с детьми.

Кстати, вторая жена Потапа Настя Каменских откровенно призналась, что очень хочет стать мамой.