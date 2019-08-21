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Не тільки радість, а й горе: DZIDZIO зробив відверте зізнання

STYLERПерсони    21.08.2019 - 19:01
Не тільки радість, а й горе: DZIDZIO зробив відверте зізнання
DZIDZIO висловився про дружбу (фото: instagram.com/dzidzio)

Мегапопулярний співак DZIDZIO відверто висловився про справжню дружбу

DZIDZIO відверто розповів про справжню дружбу. За словами популярного співака, друг - "це не тільки радість, а й горе"

"Треба інколи погаркатися, покусатися, пообніматися, випити разом, зіграти у щось, програти разом – оце є дружба. У нашому колективі головний мотиватор – це Орест. Він усе любить робити разом. Наприклад, якщо в аеропорту йому треба спакувати багаж – то каже чекати всім на нього разом", - сказав DZIDZIO в коментарі журналістам каналу "Україна".

Не тільки радість, а й горе: DZIDZIO зробив відверте зізнання

DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

Також учасники гурту DZIDZIO зізналися, що фанати люблять балувати їх солодким.

"Нам багато дарують, особливо діти. Ми поважаємо і дякуємо за це. Бо люди роблять для нас, стараються, проявляють увагу. В Одесі, у Львові, у Дніпрі є шанувальники, які спеціально випікають і балують нас десертами. У Харкові є дівчинка, яка кожного нашого приїзду дарує кекси з нашими фотографіями", - розповіли вони.

Не тільки радість, а й горе: DZIDZIO зробив відверте зізнання

DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

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