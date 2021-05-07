Радоница 2021: что строго запрещено делать в этот день

Радоницу 2021 мы традиционно отметим на девятый день после Пасхи, то есть 11 мая. В народе этот день также называют Проводами, Гробками, Поминками или Могилками - все зависит от региона Украины.

Что можно и нельзя делать в день поминовения усопших родных и близких - читайте далее в нашем материале.

Радоница происходит от слова "радость", ведь в этот день принято радоваться за усопших, которые перешли в лучший мир. Поэтому грустить и плакать в этот день нельзя.

Главные традиции поминальных дней в Украине

Пожалуй, основной традицией Радоницы является посещение кладбища. Но прежде принято посетить храм, где нужно помолиться за покинувших нас родных и близких.

Могилу, где покоятся родные, следует привести в порядок. Обычно это делают накануне, но не запрещено прибираться и в этот день.

Около могилы можно оставить цветы (желательно живые, а не искусственные), пасхальное яйцо и кусочек паски - такие дары обычно негласно "передаются" нуждающимся. На могиле нужно зажечь свечу в лампадке.

Что нельзя делать на Радоницу

Главным запретом этого дня является оплакивание усопших, ведь о них нужно вспоминать без грусти, а с теплом и только добрыми словами.

А вот есть, пить алкоголь - даже освященный в церкви кагор, устраивать шумные посиделки и гуляния, курить - на кладбище нельзя.

Оставлять алкоголь, сигареты на могилах не стоит - к церковной традиции поминовения усопших это не имеет никакого отношения.

"Возлагать еду на могилы - не православно, ее вообще нельзя класть поверх могилы. Мы не поддерживаем переедание и "напивание" на могилах, тем более когда после людей остается куча еды и мусора на гробах и около них", - говорит митрополит ПЦУ Черкасский и Чигиринский Иоанн.