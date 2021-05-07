Радониця 2021: що суворо заборонено робити в цей день

Радоницю 2021 ми традиційно відзначимо на дев'ятий день після Великодня, тобто 11 травня. У народі цей день також називають Проводами, Гробками, Поминками або Могилками - все залежить від регіону України.

Що можна і не можна робити в день поминання покійних рідних і близьких - читайте далі в нашому матеріалі.

Радониця походить від слова" радість", адже в цей день прийнято радіти за покійних, які перейшли в кращий світ. Тому сумувати і плакати в цей день не можна.

Головні традиції поминальних днів в Україні

Мабуть, основною традицією Радониці є відвідування кладовища. Але перш прийнято відвідати храм, де потрібно помолитися за рідних і близьких, що залишили нас.

Могилу, де покояться рідні, слід привести в порядок. Зазвичай це роблять напередодні, але не заборонено прибиратися і в цей день.

Біля могили можна залишити квіти (бажано живі, а не штучні), пасхальне яйце і шматочок паски - такі дари зазвичай негласно "передаються" нужденним. На могилі потрібно запалити свічку в лампадці.

Що не можна робити на Радоницю

Мабуть, головною забороною цього дня є оплакування покійних, адже про них потрібно згадувати без смутку, а з теплом і тільки добрими словами.

А ось їсти, пити алкоголь - навіть освячений в церкві кагор, влаштовувати галасливі посиденьки і гуляння, курити - на кладовищі не можна.

Залишати алкоголь, сигарети на могилах не варто - до церковної традиції поминання покійних це не має ніякого відношення.

"Покладати їжу на могили - не православно, її взагалі не можна класти поверх могили. Ми не підтримуємо переїдання і "напивання" на могилах, тим більше коли після людей залишається купа їжі і сміття на гробах і біля них", - говорить митрополит ПЦУ Черкаський і Чигиринський Іоанн.