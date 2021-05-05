Радоница 2021: как почтить память умерших и что строго запрещено делать на кладбище

Отметим, что в 2021 году во многих областях еще были ослаблены карантинные ограничения, и кладбища останутся открытыми для посещения в дни поминания предков. В то же время власти призывают не забывать о мерах профилактики COVID-19, и избегать скопления людей.

Свои рекомендации дали и священники, которые обратили внимание на ряд "популярных" нарушений церковных канонов людьми на кладбищах во время почитания памяти усопших.

Как следует поминать умерших и что нельзя делать на Радоницу

Как рассказал митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн, обычно Радоница (Проводы) напоминают большое межсемейное застолье: родственники кладут поверх могилы сладости и яйца, и сами садятся "пообедать" рядом, передает "Про все". Однако Православная церковь выступает против такого формата.

"Прежде всего мы советуем начинать поминальный день в храме, а не у гроба. Поскольку в Фомино воскресенье (9 мая - Красная горка, или Фомин день воскресенье 2-е пo Пасхе, - Ред.) в храмах служат панихиды в память о почивших родных", - рассказал он.

Митрополит добавил, что в случае, если верующий не можете прийти в воскресенье в церковь, можно посетить храм за несколько дней до проводов, и заказать панихиду.

"После нее можно идти на кладбище, потому что по правилам на него ходят, чтобы закончить начатую в церкви молитву. Для этого и наши священники следуют: чтобы окропить могилы святой водой, чтобы помолиться на кладбище", - говорит священнослужитель.

Отец Иоанн подчеркивает, что формат проводов на кладбищах должен отличаться от того, к которому украинцы привыкли.

"Возлагать еду на могилы - не православно, ее вообще нельзя класть поверх могилы. Мы не поддерживаем переедание и "напивание" на могилах, тем более когда после людей остается куча еды и мусора на гробах и около них", - отметил протоиерей.

Народные традиции поминания усопших, суеверия и предостережения