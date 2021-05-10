Радоница 2021: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Что строго запрещено делать на Радоницу

Считается, что слово "радоница" происходит от слова "радость", и, пожалуй, главным запретом этого дня являются излишняя скорбь за умершими. За них наоборот нужно в молитве порадоваться, ведь они отошли в лучший мир.

Но и веселиться, шуметь, петь песни и устраивать бурные гулянки в этот день также нельзя.

В народе принято оставлять на могилках еду, но церковь не поощряет эту традицию. Еду лучше раздать нуждающимся и попросить их помолиться за души покойных.

Нельзя на кладбище распивать алкоголь, курить, оставлять сигареты и спиртное на могилах.

Что нужно сделать 11 мая

На Радоницу принято посещать храм, где можно помолиться за умерших близких. После этого следует отправиться на кладбище.

Хотя многие убирают могилки заблаговременно, это можно сделать и в родительский день. Важно следить, чтобы крест, памятник не накренился или обветшал.

По церковному канону, придя на кладбище, следует зажечь свечу, совершить литию (прочесть молитву). Можно также оставить около могилы живые цветы, но это больше народная традиция. От искусственных цветов лучше отказаться, как и от возложения на могилку паски, яиц, конфет и прочего съестного.

"Возлагать еду на могилы - не православно, ее вообще нельзя класть поверх могилы. Мы не поддерживаем переедание и "напивание" на могилах, тем более когда после людей остается куча еды и мусора на гробах и около них", - говорит митрополит ПЦУ Черкасский и Чигиринский Иоанн.