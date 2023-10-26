Радіодиктант 2023: коли будемо писати та як долучитися до флешмобу

Як долучитися до написання

Відповідно до указу президента День української писемності та мови перенесли на 27 жовтня замість 9 листопада.

Усе, що потрібно для участі, увімкнути прямий ефір, де читатимуть диктант, і писати його. Традиційно згодом організатори оприлюднюють текст диктанту, щоб учасники могли перевірити себе на помилки.

Де слухати радіодиктант

Суспільне Мовлення транслює диктант на всіх платформах: телебаченні, радіо та диджиталі.

27 жовтня з 11:00 до 12:00 долучитися до написання радіодиктанту можна на:

хвилях Українського Радіо та Радіо Культура

наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура

YouTube-каналі Українського Радіо

Facebook-сторінках Суспільного

Чий текст і хто його читатиме

Цього року текст радіодиктанту написала письменниця Катерина Калитко, а зачитає його український актор Олексій Гнатковський, відомий за роллю у фільмі "Довбуш".

До слова сам Олексій вирішив пожартувати над українцями та збити їх з пантелику. Актор записав жартівливе відео, де говорить нерозбірливо, й закликав глядачів долучитися до написання.

"Ми проводимо Радіодиктант національної єдності вже 23-й рік поспіль. Проводимо його не для перевірки знань, а задля об'єднання всіх українців, усіх хто знає і шанує українську мову: як в Україні, так і за її межами. Де б ви не були й чим би не займалися, якщо ви можете знайти час і безпечне місце - долучайтеся до найбільшої унікальної акції єднання на всіх контентах світу," - заявив член правління Суспільного Мовлення Дмитро Хоркін.

Додамо, що радіодиктант національної єдності проводять щорічно, починаючи з 2000 року.