Радіодиктант 2023: коли будемо писати та як долучитися до флешмобу

Щороку в День української писемності та мови українці пишуть радіодиктант національної єдності. У 2023 році його перенесли на нову дату - 27 жовтня. Однак решта правил залишилися незмінними.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало все, що відомо про цю подію та як до неї долучитися.
Відповідно до указу президента День української писемності та мови перенесли на 27 жовтня замість 9 листопада.
Усе, що потрібно для участі, увімкнути прямий ефір, де читатимуть диктант, і писати його. Традиційно згодом організатори оприлюднюють текст диктанту, щоб учасники могли перевірити себе на помилки.
Суспільне Мовлення транслює диктант на всіх платформах: телебаченні, радіо та диджиталі.
27 жовтня з 11:00 до 12:00 долучитися до написання радіодиктанту можна на:
Цього року текст радіодиктанту написала письменниця Катерина Калитко, а зачитає його український актор Олексій Гнатковський, відомий за роллю у фільмі "Довбуш".
До слова сам Олексій вирішив пожартувати над українцями та збити їх з пантелику. Актор записав жартівливе відео, де говорить нерозбірливо, й закликав глядачів долучитися до написання.
@oleksiygnatkovskiy чекаю всіх #олексійгнатковський #диктантнаціональноїєдності #диктант2023 #довбуш2023 оригінальний звук - rulia
"Ми проводимо Радіодиктант національної єдності вже 23-й рік поспіль. Проводимо його не для перевірки знань, а задля об'єднання всіх українців, усіх хто знає і шанує українську мову: як в Україні, так і за її межами. Де б ви не були й чим би не займалися, якщо ви можете знайти час і безпечне місце - долучайтеся до найбільшої унікальної акції єднання на всіх контентах світу," - заявив член правління Суспільного Мовлення Дмитро Хоркін.
Додамо, що радіодиктант національної єдності проводять щорічно, починаючи з 2000 року.
Раніше ми публікували текст радіодиктанту 2022. Ви можете ознайомитися з ним, щоб побачити, до чого слід підготуватися.