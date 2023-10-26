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Радиодиктант 2023: когда будем писать и как присоединиться к флешмобу

Как присоединиться к радиодиктанту (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

Каждый год в День украинской письменности и языка украинцы пишут радиодиктант национального единства. В 2023 году его перенесли на новую дату - 27 октября. Однако остальные правила остались неизменными.

РБК-Украина (проект Styler) собрало все, что известно об этом событии и как к нему присоединиться.

Как присоединиться к написанию

Согласно указу президента День украинской письменности и языка перенесли на 27 октября вместо 9 ноября.

Все, что нужно для участия, включить прямой эфир, где будут читать диктант и писать его. Традиционно впоследствии организаторы опубликуют текст диктанта, чтобы участники могли проверить себя на ошибки.

Где слушать радиодиктант

"Суспільне Мовлення" транслирует диктант на всех платформах: телевидении, радио и диджитали.

27 октября с 11:00 до 12:00 присоединиться к написанию радиодиктанта можно на:

Чей текст и кто будет его читать

В этом году текст радиодиктанта написала писательница Екатерина Калитко, а зачитает его украинский актер Алексей Гнатковский, известный по роли в фильме "Довбуш".

К слову, сам Алексей решил пошутить над украинцами и сбить их с толку. Актер записал шутливое видео, где говорит неразборчиво, и призвал зрителей присоединиться к написанию.

 

@oleksiygnatkovskiy чекаю всіх #олексійгнатковський #диктантнаціональноїєдності #диктант2023 #довбуш2023 оригінальний звук - rulia

 

"Мы проводим Радиодиктант национального единства уже 23-й год подряд. Проводим его не для проверки знаний, а для объединения всех украинцев, всех кто знает и уважает украинский язык: как в Украине, так и за ее пределами. Где бы вы ни были и чем бы ни занимались, если вы можете найти время и безопасное место - приобщайтесь к самой уникальной акции единения на всех контентах мира," - заявил член правления "Суспільного Мовлення" Дмитрий Хоркин.

Добавим, что радиодиктант национального единства проводят ежегодно, начиная с 2000 года.

Ранее мы публиковали текст радиодиктанта 2022. Вы можете ознакомиться с ним, чтобы увидеть, к чему следует подготовиться.

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диктант