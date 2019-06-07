Ради гаджетов: школьники массово ринулись искать подработку

Накануне летних каникул многие школьники ищут себе подработку, публикуя на тематических форумах резюме. Какие услуги предлагают маленькие украинцы и с какой целью, информирует "Сегодня".

Современные родители нередко рассматривают подработку ребенка как часть воспитательного процесса, однако родители старшего возраста не всегда позитивно относятся к занятости своего чада, считая, что детство не должно быть тяжелым. Однако по статистике 50-57% родителей даже не подозревают, что их дети работают.

Школьники массово ринулись искать подработку (фото: pixabay.com)

Девочки, как правило, предлагают услуги по раздаче листовок, выгулу небольших собак, распространении рекламных постов в соцсетях, а мальчишки возрастом от 13 до 15 лет предлагают даже услуги по погрузке-выгрузке небольших грузов.

Работодатели же, зачастую, ищут детей на раздачу рекламных воздушных шариков либо размахивание рекламными флагами. Ставка делается на то, что дети смогут привлечь больше пожертвований для благотворительного фонда.

Журналисты также узнали на что именно подростки пытаются заработать деньги. Например, 12-летняя Алина из Полтавы мечтает о щенке йоркширского терьера, который стоит 3600 грн.

А братья-близнецы из Кропивницкого рассказали, что хотят накопить деньги маме на подарок. К тому же ребята добавили, что это не первый опыт. В прошлом году они с братом все лето раздавали рекламу, зарабатывая по 700 грн в месяц.

Девочки в большинстве своем хотят заработать на модную одежду, косметику, мобильные телефоны. Однако есть и те, которые признаются, в семье тяжело с деньгами, поэтому ищут себе подработку на лето.

Юристы обращают внимание на то, что по закону принимать на нетяжелую работу можно подростков, которым исполнилось 14 лет, а рабочий день должен быть ограниченным.

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