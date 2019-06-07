Заради гаджетів: школярі масово кинулися шукати підробіток

Напередодні літніх канікул багато школярів шукають собі підробіток, публікуючи на тематичних форумах резюме. Які послуги пропонують маленькі українці та з якою метою, інформує "Сьогодні".

Сучасні батьки нерідко розглядають підробіток дитини як частину виховного процесу, однак батьки старшого віку не завжди позитивно ставляться до зайнятості свого чада, вважаючи, що дитинство не повинно бути важким. Однак за статистикою 50-57% батьків навіть не підозрюють, що їхні діти працюють.

Школярі масово кинулися шукати підробіток (фото: pixabay.com)

Дівчатка, як правило, пропонують послуги по роздачі листівок, вигулу невеликих собак, розповсюдженню рекламних постів в соцмережах, а хлопчаки віком від 13 до 15 років пропонують навіть послуги з розвантаження невеликих вантажів.

Роботодавці ж, найчастіше, шукають дітей на роздачу рекламних повітряних кульок або для розмахування рекламними прапорами. Ставка робиться на те, що діти зможуть залучити більше пожертвувань для благодійного фонду.

Журналісти також дізналися, на що саме підлітки намагаються заробити гроші. Наприклад, 12-річна Аліна з Полтави мріє про цуценя йоркширського тер'єра, який коштує 3600 грн.

А брати-близнюки з Кропивницького розповіли, що хочуть накопичити гроші мамі на подарунок. До того ж хлопці додали, що це не перший досвід. В минулому році вони з братом все літо роздавали рекламу, заробляючи по 700 грн в місяць.

Дівчатка в більшості своїй хочуть заробити на модний одяг, косметику, мобільні телефони. Однак є й ті, які зізнаються, в родині важко з грошима, тому шукають собі підробіток на літо.

Юристи звертають увагу на те, що за законом приймати на неважку роботу можна підлітків, яким виповнилося 14 років, а робочий день повинен бути обмеженим.

Раніше ми писали, що Комаровський відповів на хвилююче багатьох батьків питання про те, чи можна запобігти у дитини виникненню грижі.

А також про те, чи варто дитині з контагіозним молюском відвідувати басейн, та чи заразливо це для інших дітей.