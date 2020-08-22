В Раде удивили ответом, где возьмут деньги на повышение минимальной зарплаты

Деньги (иллюстративное фото: pixabay.com)

С 1 сентября в Украине планируется повышение минимальной заработной платы

В партии "Слуга народа" удивили ответом, где возьмут деньги на повышение минимальной зарплаты. На фоне упадка экономики и крупных затрат на борьбу с коронавирусной инфекцией, парламентарии все же решили сделать с 1 сентября минимальную зарплату 5000 гривен.

Как рассказал лидер партии "Слуга народа" и первый замглавы парламентской фракции СН Александр Корниенко, есть два фактора, влияющих на возможность повышения минимальной зарплаты.

"В увеличении минимальной зарплаты есть две составляющие. Первая – собственно, сама выплата будет подниматься, вторая – стимулирование экономики. Больше денег на руках – больше потом возвращается в экономику, люди будут их тратить на ту же школьную форму и подготовку к школе. И, соответственно, будет подниматься средний уровень зарплаты", - пояснил нардеп в эфире "Украина 24".

Корниенко считает, что в результате повышения минимальных зарплат цены не вырастут.

"Они вырастут, если не подкреплено повышение минималки, а оно сейчас полностью подкреплено. Это не популизм – просто поднять и все, непонятно, за счет каких источников. У нас есть 3,5 млрд гривен, сэкономленных за счет курсовой разницы. У нас есть внешний долг, он в долларах, а доллар в бюджете был заложен по одной сумме, полгода был по другой сумме, и теперь есть дополнительные гривны в бюджете. Также есть определенные дополнительные внутренние возможности, и это как раз дает четыре с хвостиком миллиарда гривен, которые обеспечат повышение", - сказал он.

Напомним, что каждый пятый украинец готов покинуть страну.

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