У Раді здивували відповіддю, де візьмуть гроші на підвищення мінімальної зарплати

Гроші (ілюстративне фото: pixabay.com)

З 1 вересня в Україні планується підвищення мінімальної заробітної плати

У партії "Слуга народу" здивували відповіддю, де візьмуть гроші на підвищення мінімальної зарплати. На тлі занепаду економіки та великих витрат на боротьбу з коронавирусной інфекцією, парламентарії все ж вирішили зробити з 1 вересня мінімальну зарплату 5000 гривень.

Як розповів лідер партії "Слуга народу" і перший заступник голови парламентської фракції СН Олександр Корнієнко, є два фактори, що впливають на можливість підвищення мінімальної зарплати.

"У збільшенні мінімальної зарплати є дві складові. Перша - власне, сама виплата буде підніматися, друга - стимулювання економіки. Більше грошей на руках - більше потім повертається в економіку, люди будуть їх витрачати на ту ж шкільну форму і підготовку до школи. І, відповідно, буде підніматися середній рівень зарплати", - пояснив нардеп в ефірі "Україна 24".

Корнієнко вважає, що в результаті підвищення мінімальних зарплат ціни не виростуть.

"Вони виростуть, якщо не підкріплено підвищення мінімалки, а воно зараз повністю підкріплено. Це не популізм - просто підняти й все, незрозуміло, коштом яких джерел. У нас є 3,5 млрд гривень, заощаджених за рахунок курсової різниці. У нас є зовнішній борг, він в доларах, а долар в бюджеті було закладено по одній сумі, півроку був по інший сумі, і тепер є додаткові гривні в бюджеті. Також є певні додаткові внутрішні можливості, і це як раз дає чотири з хвостиком мільярдів гривень, які забезпечать підвищення", - сказав він.

Нагадаємо, що кожен п'ятий українець готовий покинути країну.

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