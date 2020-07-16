В Раде рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября: в школы вернутся не все

Как будут учиться дети с 1 сентября (коллаж РБК-Украина)

С 1 сентября в школы вернуться не все

В Украине уже не за горами новый учебный сезон, который начнется с 1 сентября. Но в школы пойдут не все дети. Страну разделят на зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Образовательный процесс в учебных заведениях будет запрещен только в "красной" зоне.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета образования, науки и инноваций.

На заседании и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировали некоторые будущие новации.

Учебный год в Украине начнется по одному из трех сценариев:

Низкий уровень заболеваемости: посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме.

Высокий уровень заболеваемости: образовательный процесс обеспечивается полностью дистанционно.

Средний уровень заболеваемости: образовательный процесс обеспечивается в смешанной форме - дистанционно и в учебных заведениях, с соответствующим дистанцированием и мерами гигиены.

Скорее всего в нашей стране события будут развиваться по третьему сценарию. Тогда рекомендации по образовательному процессу будут следующие:

Cоблюдение социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты при определенных условиях.

Отмена массовых мероприятий и экскурсий.

Проведение собраний в дистанционной форме.

Предотвращение скопления большого количества людей.

Разграничение потоков школьников, в зависимости от их возраста.

Рекомендовано проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе и применение комбинированного обучения.

Лицам из группы риска рекомендуется продолжить форму образования, которая максимально соответствует потребностям их защиты: экстернат или дистанционное обучение.

Полностью дистанционная форма обучения для начальной школы применяться не будет, поскольку признана неприемлемой.

На карантин учебные заведения будут закрывать на 14 или 7 дней (решение еще не принято).

Учителям не будут еженедельно делать тесты.

Иностранные студенты смогут приехать в Украину и учиться.

Как мы ранее писали, в Минздраве дали прогноз, пойдут ли дети в школу с 1 сентября.