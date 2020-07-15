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В Минздраве дали прогноз, пойдут ли дети в школу с 1 сентября

Киев, Среда 15 июля 2020 21:59
В Минздраве дали прогноз, пойдут ли дети в школу с 1 сентября
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

В правительстве рассчитывают, что учеба с сентября начнется в стационарном режиме

В правительстве рассчитывают, что школы в сентябре откроются для учеников. Для этого разрабатывают положения, регулирующие работу учреждений с соблюдением всех карантинных требований.

Об этом в эфире ТСН заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

По его словам, сейчас ведется совместная работа Минздрава и Министерства образования и науки.

"Сейчас мы вместе с МОН разрабатываем правила. Я думаю, что нам где-то около недели нужно, чтобы мы уже их выдали и обнародовали. По крайней мере, такие сроки мы для себя поставили. Сейчас мы говорим о том, что наши дети 1 сентября должны пойти в школу. Конечно, начало учебного процесса будет отличаться от того, что было год назад", - сообщил Степанов.

Глава Минздрава отметил, что новые правила будут касаться как учеников, так и учителей.

"Конечно, будут разработаны правила с учетом социальной дистанции, количества детей, которые будут находиться в классе. Будут термоскрининги, когда дети или работники приходят в школу. Это базовые вещи, которые будут соблюдены", - резюмировал он.

Напомним, ранее в Минздраве назвали главные правила для обучения в школах с сентября.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц.

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