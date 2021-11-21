В Раде прогнозируют инфляцию в Украине из-за ситуации с энергорынком

Политик отметил, что сейчас в украинской энергетике наблюдается кризисная ситуация, которая была создана "благодаря ручному управлению", и стала следствием внедрения правительством в 2019 году энергорынка.

Тут стоить напомнить, что в Украине с 1 июля 2019-го после ее запуска бизнес платит цену, которая определяется на рынке.

Как заявил Кучеренко, сейчас на энерго рынке накопилось 75 миллиардов гривен долговых обязательств, и "все задолжали, госкомпании в убытках".

Один из гостей передачи бизнесмен, совладелец холдинга "Гидроэнергоинвест - Акванова" Игорь Тынный уточнил, что цены на электроэнергию в розницу для предприятий увеличились вдвое до 4,20 грн/кВт-ч. Что аукнется подорожанием товаров для покупателей.

"Это все бросается в цену нашей продукции. И цены растут - за это заплатит потребитель. То есть, мы за это заплатим инфляцией", - сказал предприниматель.

В свою очередь Кучеренко озвучил прогноз, что когда начнут сжигать газ на станциях, цена за киловатт в час (электроэнергию) при производстве "вырастет еще больше, к большому сожалению, и ляжет на стоимость товара".

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 19 ноября гости студии - Янина Соколова, Александр Турчинов, Александр Литвиненко, Давид Арахамия и другие - обсуждают долгожданное расследование Bellingcat. Также эксперты рассказывают, есть ли при власти вражеские агенты и как зеленая энергетика стала средством давления на свободу слова.



Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" украинцы высказались о том, должна ли Украина временно приютить беженцев с белорусской границы.



Также в студии рассказали, почему так дешево продали завод "Большевик" в Киеве.



А еще в эфире Вахтанг Кикабидзе рассказал о том, как изменилась Украина после Майдана, и почему Путин скоро поймет, что "сюда не надо лезть".



Кроме того, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский дал рецепт того, как сделать дороги Украины безопасными и уменьшить смертность в результате ДТП.



И смотрите мнение украинцев относительно того, станет ли 1000 гривен от Зеленского стимулом к вакцинации.