В Раде назвали самых болтливых депутатов: рекорд 91 минута

Верховная Рада Украины (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Первое место среди самых общительных депутатов заняла Королевская

Рейтинг самых общительных народных депутатов возглавила Наталья Королевская, член фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". В июне 2020 года Королевская выступала с трибуны дольше всех – 91 минуту 14 секунд.

На втором месте в рейтинге самых разговорчивых оказался член фракции ВО "Батькивщина" Сергей Соболев. Он значительно уступает по количеству времени и потратил на свои выступления в парламенте 63 минуты 26 секунд. Об этом свидетельствует рейтинг, который опубликован на сайте гражданской сети ОПОРА.

А вот лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко оказалась только на третьем месте – за июнь ее выступления составили 36 минут 12 секунд.

Тарас Батенко из депутатской группы "За будущее" занял четвертое место – его выступления в парламенте составили 29 минут 53 секунды.

Замыкает пятерку лидеров депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко. Его рекорд выступлений в Верховной Раде – 29 минут 50 секунд.

Стоит отметить, что в июне 60 депутатов пропустили более 30% голосований в Верховной Раде, из них 25 парламентариев – из фракции "Слуга народа", 9 – нефракционных, 8 – из "Батькивщины", 7 – из "Оппозиционной платформы – За жизнь", 4 депутата из "Голоса", 4 – из "Европейской солидарности", 3 депутата из фракции "За будущее".

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