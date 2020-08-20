В Раде хотят бороться с должниками за коммуналку по-новому: как будет работать механизм

В Украине разработали законопроект, который позволит бороться с должниками за коммунальные услуги по-новому. Документ предполагает возможность взымать у неплательщиков четверть зарплаты на выплату задолженности, или же вовсе арестовывать имущество.

Сейчас документ зарегистрирован в Верховной Раде, и рассматривать его депутаты будут уже с сентября. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В профильном министерстве заявляют, что подобная законодательная инициатива сейчас очень нужна, ведь уже возникла достаточно большая задолженность. Так, украинцы задолжали за коммуналку уже более 29 миллиардов гривен, причем в сумму не вошла неуплата за электричество и газ.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Украины Натальи Хоцяновской, из-за огромных долгов граждан в ведомстве уже не надеются, что удастся вовремя отремонтировать тепловые сети или сети водоснабжения, принять меры по введению более энергосберегающего оборудования.

Сейчас исполнительная служба может претендовать на имущество "злостных" должников за коммуналку. В то же время, объясняет автор документа народный депутат Михаил Лаба, законопроект даст возможность урегулировать эту ситуацию.

"Реструктуризация сегодня не является основной, то есть основой тех договоров. Если будет принят этот законопроект, то она будет обязательной как элемент защиты граждан перед различными (структурами) предоставляющими услуги", - поясняет политик.

Правозащитник Богдан Кушнир рассказал, как будет работать механизм, если за законопроект проголосуют и документ станет нормой.

"Предусмотрено, что не более чем все платежи. То есть, это твоя коммуналка в этом месяце, плюс долговые обязательства с реструктуризацией максимум на 60 месяцев, не будут превышать 25%. То есть 1/4 твоего заработка, если ты трудоспособное лицо, или 20% от твоего пенсионного обеспечения", - говорит он.

В случае, если человек не смог уложиться в 60 месяцев, договор о реструктуризации долга автоматически продлится. Это если вы добросовестно отдаете неуплаты. В противном случае - готовьтесь встречать исполнительную службу с возможным арестом имущества.

Видео: В Раде придумали, как бороться с должниками за коммуналку

Ранее мы писали о том, что украинцы намеренно не платят за коммуналку, и рассказывали, у кого отберут квартиру и ползарплаты.

Напомним, что украинцам "взвинтят" цены на коммуналку с началом отопительного сезона.