Работы нет, кинотеатры закрываются и все совсем плохо: реальная правда о жизни в России сейчас

"Нет, жизнь в России уже не нормальная. Информация из первых рук, заметьте. Я говорил с другом в Москве. Он не может починить свою машину западного производства, нет запчастей. Он не может купить свой шампунь, бытовую химию, которыми он пользовался раньше.

В магазинах нет итальянских/французских и других вин и спиртных напитков. Он не разговаривает со своими родителями, потому что они поддержали Путина и войну в Украине, ранее он был с ними близок.

Он не может ходить в кино - никаких "голливудских" фильмов, закрываются кинотеатры. Он не может пользоваться своей картой Visa за пределами России, поэтому осенью приедет ко мне в Грузию с наличными, а не пластиком.

В Москве нет печатной бумаги (он сценарист сериалов и печатал свои сценарии, чтобы потом вычитывать). В крупных музеях нет выставок современного искусства, потому что художники против войны, а музеи боятся заявлений, которые художники могут сделать в интервью прессе", - пишет Джапаридзе.

В комментариях к посту откликнулись и другие жители России, которые сейчас там еще проживают или вынуждены были уехать.

"Я из России и покинул ее на прошлой неделе - в основном по политическим причинам. Нет, это вообще ненормально. Людей сажают в тюрьму за антивоенные твиты и посты. Большинство цен выросло в два, в три раза. Многие торговые центры в Москве частично пустуют.

Трудно добраться куда-либо за границу и отправить деньги бабушке, например. Visa и MasterCard в РФ не работают с международными картами. Есть и другое. Я не мог найти подходящую работу с марта, а я опытный айтишник. Я не испытывал ничего подобного за всю свою 30-летнюю жизнь.

Простые бедняки стали еще беднее, жизнь среднего класса (который является антиправительственным) ужасно сократилась из-за санкций. Я и мои знакомые уехали из страны с огромными долгами", - рассказал Билли Горк.

"Ну выживают же люди и без зарубежных чистящих средств, отечественных достаточно. KFC и McDonald's ушли? Совсем не проблема, считается, что они продавали некачественную пищу. У России есть все ресурсы, необходимые для запуска собственного производства, как это было во времена СССР.

Цены на бензин без изменений, а автозапчасти поставляются через третьи страны и стали дороже. Потребуется время, чтобы восстановить производство и цепи поставок. Но я бы выделил другую проблему - свободы слова становится все меньше и меньше, и это расстраивает", - пишет Владимир Ширин из России.

"Моя падчерица живет в Питере. Она говорит, что ежедневных прокладок в России практически не существует. Ее дочь была уволена с работы графическим дизайнером, так как основным клиентом их компании была IKEA, которая ушла из России. И теперь ей трудно найти работу. Санкции сказываются на жизни простых россиян и дальше будет только хуже, намного хуже", - пишет Оди Чейсон.

"Только что подтвердил друг, чьи родители под Москвой. Строительные материалы и оборудование сейчас трудно достать. Магазины закрываются. Банки не работают, карты не работают", - ответил Джефф Титченер.

"В своей рутине жизнь по-прежнему нормальна - почти все работает как обычно. Цены растут, но мы к этому привыкли. В то же время это довольно тяжело психологически. Многие из нас находятся в ужасном стрессе. Ужасно знать, что рядом идет война. Нелегко жить без ясного видения будущего", - пишет житель Санкт-Петербурга Валентин Филиппов.

"Нет, определенно нет. На первый взгляд, все, как всегда. Но нужно копнуть глубже. Я потерял почти 20 лет тяжелой работы, чтобы наладить хорошие отношения с западноевропейскими и американскими поставщиками. Нет, то, что нам нужно, не может поставляться Китаем, они еще не все производят.

Местные производители отстают на десятилетие. Последние 30 лет Россия была глубоко интегрирована в мировую экономику, поэтому самостоятельно мы можем производить только то, что разработано 30 лет назад", - подчеркнул Ярослав Макарычев.

"Я просто хочу, чтобы война прекратилась, как и каждый нормальный человек. Мы не выбираем, где родиться. И диктатор блокирует информацию с большей скоростью, чем раньше. И блокирует VPN. Они не хотят, чтобы люди знали правду. Я потеряла работу, работала в иностранной компании.

В магазинах цены растут. Но психологические вызовы, понимание, что твоя страна - агрессор, угрозы со стороны полиции и беспокойство за друзей в Украине, информационный вакуум - самое сложное в этом кошмаре", - пишет Мари из Москвы.

"Есть только видимость нормальности. Но очень огромная инфляция. Многие иностранные фирмы покидают страну, и мы уже чувствуем действие влияние санкций. А пока жизнь кажется нормальной, но это видимость", - рассказал житель Сибири.

"За пределами МКАД (Москва и Санкт-Петербург) существует другой мир. Российская пенсия составляет 85 долларов в месяц. У пожилых людей проблемы, начиная от питания и заканчивая здоровьем и транспортом. Закрыты многие больницы, отключено железнодорожное сообщение со многими городами и поселками, дороги не ремонтируются, рушатся здания и мосты, везде коррупция.

Жизненно важные лекарств перестали привозить, а 50% продуктов имеет низкое качество. Правительство просто меняет черту бедности, чтобы цифры были низкими и это никого не удивляет. Многие из среднего класса и выше уезжают. У кого есть деньги, уезжают из России", - добавил Грег Макхейл.