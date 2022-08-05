Назад в СССР: в России снова откроют "Березки" для избранных

Россия уверенно скатывается во времена СССР и планирует открыть специальные магазины по типу "Березки" - для избранных. Простым россиянам в эти магазины вход будет запрещен, а попасть туда смогут только консулы, дипломаты и чиновники.

Европейские компании, фирменные магазины и крупнейшие бренды массово покидают Россию. Ввоз многих товаров теперь под санкциями, а цены взлетели просто до космических уровней.

И тут российское правительство придумало очередной ход - открыть магазины беспошлинной торговли для избранных. То есть, отовариваться там смогут только дипломаты, чиновники, консулы, сотрудники международных организаций и их семьи.

Пока планируется открыть два таких магазина - в Москве и Санкт-Петербурге. Работать они будут в режиме duty-free. Продавать там будут алкоголь, табак, парфюмерию, косметику, ювелирные украшения, смартфоны, часы и кондитерские товары.

Сообщается, что эти торговые точки дадут возможность дипломатам покупать свободно товары, которые нельзя ввезти в Россию или там купить.

Покупки можно будет совершать только в розницу и при предъявлении документов, которые подтверждают служебное положение и аккредитацию в МИД России. Платить можно будет в любой валюте - рубли, доллары и евро.

В чеках могут указывать данные о покупателе, и вся информация, в том числе и перечень купленного будет регулярно поступать в МИД.

В российских СМИ вполне прямо пишут, что магазины будут для избранных и недоступны для большинства россиян.

Как будут туда попадать товары из-за границы, которые явно находятся под санкциями - нетрудно догадаться.

Ранее уже были такие магазины

Самое феерическое в этом то, что ранее уже были подобные магазины. При СССР они назывались "Березка" и доступ туда был только для избранных.

Их создали в 1961 году, и они были во всех крупных городах СССР. Существование этих магазинов для привилегированных официально отрицалось, хотя магазины успешно работали много лет. В телефонной книге стояли адреса этих магазинов с пометкой - "Население не обслуживается".

Такие магазины размещали на неприметных улицах, без витрин и вывесок - чтобы не привлекать внимание граждан.

Там можно было купить американские джинсы за 120-180 рублей, японские магнитофоны за 1000-1500 рублей или итальянские сапоги. На покупки выдавались сертификаты, а потом чеки. Все товары в "Березке" были импортные, и там можно было купить практически все - от французской косметики до автомобиля.

Фото: Магазины "Березка" были только для избранных

Старожилы говорят, что там продавали даже запрещенную литературу, в том числе и российских писателей. Покупки в "Березках" могли делать дипломаты, чиновники, сотрудники посольств, артисты и даже диссиденты. Валюта - практически любая.

Цены в "Березках" были сильно завышены - импортные вещи там продавали в три раза, а порой и в пять раз дороже их реальной стоимости. Но выехать за границу в те времена из СССР могли единицы.

В конце 1980-х советская власть отменила запрет на куплю-продажу валюты и существование валютных магазинов стало бессмысленным. Магазины начали закрываться по всем городам СССР, а еще через пару лет СССР и сам перестал существовать.

Но Россия упорно движется в сторону прошлого на всех скоростях и начинает возрождать именно то, за что основная часть населения не любила советскую власть.