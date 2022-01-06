Его работы будут жить вечно: во Львове умер талантливый художник и иконописец

"Говорят, когда человек покидает этот мир в такие большие праздники, то он сразу попадает в рай. Пусть Остапу там будет светло и хорошо. А его работы, как и память о нем, будут жить вечно. Светлая память светлому человеку", - написал Андрей Садовый.

Фото: Остап Лозинский

Как сообщает близкий друг Лозинского художник Роман Зилинко, смерть наступила в результате осложнений после коронавирусной болезни.

Он лечился в Центре легочного здоровья, а перед тем был госпитализирован в больницу скорой помощи.

Организм молодого талантливого художника не справился с болезнью, и Остап Лозинский скончался 6 января.

Фото: Работы Остапа Лозинского (facebook.com/artmanol)

Остап Лозинский родился в апреле 1983 года во Львове. В 2004 году окончил Львовский колледж декоративного искусства им. И. Труша.

В 2006 году – Львовскую Национальную академию искусств.

С 2007 года был аспирантом Института народоведения НАН Украины. С 2006 года работал в Национальном музее Андрее Шептицкого во Львове.

Был известен как гениальный художник, иконописец, живописец и ученый.

Фото: Работы Остапа Лозинского (facebook.com/artmanol)