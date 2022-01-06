Його роботи житимуть вічно: у Львові помер талановитий художник та іконописець

"Кажуть, коли людина покидає цей світ в такі великі свята, то він відразу потрапляє в рай. Нехай Остапу там буде світло і добре. А його роботи, як і пам'ять про нього, житимуть вічно. Світла пам'ять світлій людині", - написав Андрій Садовий.

Фото: Остап Лозинський

Як повідомляє близький друг Лозінського художник Роман Зілінко, смерть настала в результаті ускладнень після коронавірусної хвороби.

Він лікувався в центрі легеневого здоров'я, а перед тим був госпіталізований в лікарню швидкої допомоги.

Організм молодого талановитого художника не впорався з хворобою, і Остап Лозинський помер 6 січня.

Фото: роботи Остапа Лозінського (facebook.com/artmanol)

Остап Лозинський народився у квітні 1983 року у Львові. У 2004 році закінчив Львівський коледж декоративного мистецтва ім. І. Труша.

У 2006 році – Львівську національну академію мистецтв.

З 2007 року був аспірантом Інституту народознавства НАН України. З 2006 року працював у Національному музеї Андрія Шептицького у Львові.

Був відомий як геніальний художник, іконописець, живописець і вчений.

Фото: роботи Остапа Лозінського (facebook.com/artmanol)