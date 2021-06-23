У работников сети популярных ресторанов выявили стафилококк: царила антисанитария

У половины отравленных нашли сальмонеллез

Заведующая отдела эпидемиологического контроля, наблюдения и профилактики инфекционных болезней областного контроля и профилактики заболеваний Татьяна Карлова сообщила, что в анализах пострадавших от отравления было обнаружено бактерию сальмонеллы – у 42 пациентов. У шести работников ресторана медики нашли бактерию рода стафилококк.

"Больные, к сожалению, продолжают обращаться. На сегодня зарегистрировано 87, из них 19 детей. 83 человека находится на стационарном лечении, 4 на амбулаторном. Состояние, по словам медработников, удовлетворительное", - сообщила специалист.

У 42 пациентов уже подтвердилась сальмонелла, но исследования еще продолжаются, идет идентификация и определение биохимических особенностей, чтобы поставить точный диагноз.

По словам Карловой, диагноз будет скорее сего исправлен с гастроэнтероколита на сальмонеллез.

В ресторанах жуткая антисанитария

"Что касается обследования персонала, сегодня у шести человек мы обнаружили Staphylococcus aureus из носа, это возбудитель, с которым невозможно работать, надо проходить соответствующую санацию. И один больной среди работников, который госпитализирован в больницу, у него также выделена культура рода сальмонеллы. Другие исследования продолжаются", - сообщила медик.

Эпидемиологи сообщили, что по результатам исследований блюд, продуктов, смывов с оборудования на кухне – в заведениях жуткая антисанитария.

"Большинство положительных находок - условно патогенная флора - Klebsiella pneumoniae по оборудованию, с объектов внешней среды. Условно патогенный организм, который при накоплении может также вызвать инфицирование. И одна положительная находка - это доска разделительная, Salmonella enteritidis также обнаружена на этом предмете. Это все происходит из-за несоблюдения санитарно-гигиенических условий, то есть практически можно сказать, антисанитария проходила в этом заведении", - рассказала детали Карлова.

Отравлены были многие продукты

Кроме того, сальмонеллу обнаружили в роллах, которые заказала домой одна из семей. При проверке выяснилось, что сальмонелла была в нескольких продуктах.

"Что касается пищевых продуктов ... Нам удалось исследовать остатки пищевых продуктов, именно роллов, которые были заказаны домой. И все пять проб этих продуктов дали положительный результат на Salmonella enteritidis, это были преимущественно роллы, которые в своем составе имели яйца, мягкий сыр, рыбу, некоторые огурец, некоторые паштет, но превалировали омлет, рыба и мягкий сыр", - сообщила эпидемиолог.

Стоит отметить, что руководство сети ресторанов передало 150 тысяч гривен в медучреждения на лечение пострадавших.