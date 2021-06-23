У працівників мережі популярних ресторанів виявили стафілокок: панувала антисанітарія

У половини отруєних знайшли сальмонельоз

Завідувач відділу епідеміологічного контролю, спостереження та профілактики інфекційних хвороб обласного контролю та профілактики захворювань Тетяна Карлова повідомила, що в аналізах постраждалих від отруєння було виявлено бактерію сальмонели – у 42 пацієнтів. У шести працівників ресторану медики знайшли бактерію роду стафілокок.

"Хворі, на жаль, продовжують звертатися. На сьогодні зареєстровано 87, з них 19 дітей. 83 людини перебуває на стаціонарному лікуванні, 4 на амбулаторному. Стан, за словами медпрацівників, задовільний", - повідомила фахівець.

У 42 пацієнтів вже підтвердилася сальмонела, але дослідження ще тривають, йде ідентифікація та визначення біохімічних особливостей, щоб поставити точний діагноз.

За словами Карлової, діагноз буде скоріше цього виправлений з гастроентероколіту на сальмонельоз.

У ресторанах моторошна антисанітарія

"Що стосується обстеження персоналу, сьогодні у шести осіб ми виявили Staphylococcus aureus з носа, це збудник, з яким неможливо працювати, треба проходити відповідну санацію. І один хворий серед працівників, який госпіталізований до лікарні, у нього також виділена культура роду сальмонели. Інші дослідження тривають", - повідомила медик.

Епідеміологи повідомили, що за результатами досліджень страв, продуктів, змивів з обладнання на кухні – в закладах моторошна антисанітарія.

"Більшість позитивних знахідок - умовно патогенна флора - Klebsiella pneumoniae по обладнанню, з об'єктів зовнішнього середовища. Умовно патогенний організм, який при накопиченні може також викликати інфікування. І одна позитивна знахідка - це дошка розділова, Salmonella enteritidis також виявлена на цьому предметі. Це все відбувається через недотримання санітарно-гігієнічних умов, тобто практично можна сказати, антисанітарія проходила в цьому закладі", - розповіла деталі Карлова.

Отруйними були багато продуктів

Крім того, сальмонелу виявили в ролах, які замовила додому одна з сімей. При перевірці з'ясувалося, що сальмонела була в декількох продуктах.

"Що стосується харчових продуктів ... Нам вдалося дослідити залишки харчових продуктів, саме ролів, які були замовлені додому. І всі п'ять проб цих продуктів дали позитивний результат на Salmonella enteritidis, це були переважно роли, які у своєму складі мали яйця, м'який сир, рибу, деякі огірок, деякі паштет, але превалювали омлет, Риба і м'який сир", - повідомила епідеміолог.

Варто відзначити, що керівництво мережі ресторанів передало 150 тисяч гривень в медустанови на лікування постраждалих.