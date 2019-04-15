ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В работе Приват24 произошел сбой: что известно

STYLERЖизнь    15.04.2019 - 11:29
В работе Приват24 произошел сбой: что известно
ПриватБанк отключил Приват24 - названа причина (коллаж РБК-Украина)

ПриватБанк отключил Приват24 не предупредив клиентов

ПриватБанк в воскресенье ночью, 14 апреля, временно отключал сервис Приват24 для клиентов. Причем об этом стало известно толко при загрузке страницы. Об отключении в ПриватБанке не сообщалось.

Известно, что сделано это было для того, чтобы специалисты ПриватБанка могли провести работы "по подключению дополнительных мощностей". Причиной проведения работ стала необходимость стабильной работы в период высокой нагрузки на сервис.

В работе Приват24 произошел сбой: что известно

ПриватБанк отключил Приват24 - названа причина (скрин: соцсети)

Подобное предупреждение всплывало, как в мобильных приложениях, так и на стационарных компьютерах.

При этом в разделе "Новости ПриватБанка" никаких уведомлений на этот счет не было. Подобный сбой стал абсолютным сюрпризом для пользователей сервиса Приват24.

В работе Приват24 произошел сбой: что известно

ПриватБанк отключил Приват24 - названа причина (фото: РБК-Украина)

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на подобный инцидент. Многие недовольны тем, что в банке не предупредили о регламентных работах.

  • "О таком предупреждать надо..."
  • "Снова мошенников ищут?"
  • "Я то пережила, а у кого-то может операции сорвались. Люди деньги могли потерять";
  • "Приват хакнули?"

Напомним, недавно ПриватБанк оказался в центре скандала, после того как один из клиентов финансового учреждения пожаловался на сотрудников банка. Дело в том, что сотрудники "выбивали долг" у родственников его девушки.

Ранее также сообщалось, что аферисты изобрели новый способ обмана украинцев с помощью сервиса Приват24, для того чтобы выманить деньги у клиентов банка.

Остапу Бендеру бы понравилось: новая афера для клиентов ПриватБанка ПриватБанк закрывает популярный сервис: украинцы возмущаются
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ПриватБанк
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь