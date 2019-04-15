В роботі Приват24 стався збій: що відомо

ПриватБанк відключив Приват24 - названа причина (колаж РБК-Україна)

ПриватБанк відключив Приват24 не попередивши клієнтів

ПриватБанк у неділю вночі, 14 квітня, тимчасово відключав сервіс Приват24 для клієнтів. Причому про це стало відомо тільки при завантаженні сторінки. Про відключення в ПриватБанку не повідомлялося.

Відомо, що зроблено це було для того, щоб фахівці ПриватБанку могли провести роботи "по підключенню додаткових потужностей". Причиною проведення робіт стала необхідність стабільної роботи в період високого навантаження на сервіс.

ПриватБанк відключив Приват24 - названа причина (скрін: соцмережі)

Подібне попередження спливало, як в мобільних додатках, так і на стаціонарних комп'ютерах.

При цьому в розділі "Новини ПриватБанку" ніяких повідомлень на цей рахунок не було. Подібний збій став абсолютним сюрпризом для користувачів сервісу Приват24.

ПриватБанк відключив Приват24 - названа причина (фото: РБК-Україна)

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на подібний інцидент. Багато хто незадоволений тим, що в банку не попередили про регламентні роботи.

"Про таке попереджати треба..."

"Знову шахраїв шукають?"

"Я пережила, а у когось може операції зірвалися. Люди гроші могли втратити";

"Приват хакнули?"

Нагадаємо, нещодавно ПриватБанк опинився в центрі скандалу, після того, як один з клієнтів фінансової установи поскаржився на співробітників банку. Справа в тому, що співробітники "вибивали борг" у родичів його дівчини.

Раніше також повідомлялося, що шахраї винайшли новий спосіб обману українців з допомогою сервісу Приват24, для того, щоб виманити гроші у клієнтів банку.