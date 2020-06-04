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Работа метро оказалась под угрозой: что происходит

STYLERЖизнь    04.06.2020 - 09:34
Работа метро оказалась под угрозой: что происходит
Метро в Киеве (фото: РБК-Украина)

Метрополитен могут снова закрыть на карантин

Работа метро в Киеве, Харькове и Днепре оказалась под угрозой. В Украине сегодня, 4 июня, зафиксировали новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом - 588 случаев за минувшие сутки.

Напомним, что предыдущий рекорд был установлен еще 23 апреля - вскоре после пасхальных праздников. Тогда выявили 578 новых случаев за сутки. В этот раз ситуация более оптимистичная, ведь в то же время выздоровело 602 пациента.

Но в постановлении Кабинета министров №435 от 3 июня говорится, что регионы обязаны отменять смягчение карантина, если в течение трех суток будет несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм, пишут "Українськi новини".

Так, согласно постановлению, если эпидситуация в регионе не будет соответствовать критериям для смягчения противоэпидемических мероприятий в течение 3 дней подряд, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций должна собираться на внеочередное заседание и принимать решение про отмену смягчения карантина.

На этой неделе динамика по распространению коронавируса негативная, ведь количество инфицированных росло с понедельника, а в четверг был установлен антирекорд.

Отметим, что в первые дни работы метрополитена с 25 мая, в частности в Киеве, людей было мало, дистанции и других правил все придерживались. Но по состоянию на начало июня - все изменилось. В подземке снова толпы, скрининг не проводится, люди очень близко контактируют друг с другом, хотя все и в масках.

Напомним, что в метро в Киеве начали вводить ограничения на вход с 1 июня.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины метрокарантин
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