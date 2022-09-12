Работа в Германии без знания языка: какие вакансии и з/п предлагают украинским беженцам

После полномасштабного вторжения России в Украину за границу выехали более 8 млн украинцев. Люди ищут себе жилье и новую работу. Больше всего беженцы выехали в Польшу, Чехию и Германию.

Почему украинцы едут в Германию

По словам эксперта, Германия имеет хорошо развитую экономику и высокие социальные стандарты.

Он отметил, что сейчас в Германии официально зарегистрировано примерно 900 тысяч украинских беженцев. В частности, из них 345 тысяч уже встали на учет в местном центре занятости и активно ищут работу.

Также более 144 тысяч украинцев записались на местные интеграционные курсы и изучают язык, чтобы повысить свою квалификацию и в будущем работать на более высокооплачиваемых работах.

Однако, сейчас в Германии, как и в целом в Европе, наблюдается нехватка рабочих рук. Эксперт говорит, что есть много вакансий в сфере сельского хозяйства, но украинцы не хотят там работать.

"У них нет желания работать в полях. Зато чаще выбирают для себя работу, пусть и физическую, но в помещениях, цехах, где более комфортные условия труда. И все это без знания языка", - рассказал Воскобойник.

Какая зарплата в Германии

Минимальная зарплата в Германии на сегодня такова: час труда стоит от 10 евро, а с 1 октября цифра вырастет до 11,5 евро за час. К тому же есть немало специальностей, где платят еще больше, и там знание немецкого необязательно.

Например, поварам предлагают зарплату от 1900 евро в месяц. Без знания языка можно работать на уборках в гостиницах или мыть посуду в ресторанах. За такой труд дают более 1500 евро в месяц.

Эксперт добавил, что в Германии одна из самых больших зарплат в Европе, но уровень жизни там значительно выше.

"Если сравнить, например, трудоустройство в Чехии и Германии, то человек в Германии отложит за месяц на 200-300 евро больше", - рассказывает Воскобойник.

Где можно работать без знания языка

Специалист отметил, что без знания немецкого языка можно устроиться упаковщиком кофе. В обязанности входит: контролировать вес, стикеровать, маркировать продукцию и складывать в коробки.

На такой работе зарплату выплачивают дважды в месяц. За месяц можно получить более 2000 евро. Также работодатель предоставляет жилье, но 150 евро высчитывают из зарплаты. Выходной один - воскресенье.

Кроме того, среди объявлений на работу есть вакансии в один из отелей на острове Зюльт. Туда требуются администраторы на ресепшен (со знанием хотя бы английского языка), горничные, уборщики и официанты.

За месяц работы предлагают от 1500-2500 евро. На территории отеля проживание бесплатное.

Без знания языка можно найти работу в кондитерских компаниях. В вакансиях отмечается, что на производстве есть украиноязычные кураторы. Зарплата зависит от объема работы, но составляет не менее 1900 евро ежемесячно.

Работа в Германии без знания языка (скриншот)

Для того, чтобы найти работу в Германии, можно воспользоваться такими сайтами: