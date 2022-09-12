Робота в Німеччині без знання мови: які вакансії та з/п пропонують українським біженцям

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордон виїхали понад 8 млн українців. Люди шукають собі житло та нову роботу. Найбільше біженці виїхали у Польщу, Чехію та Німеччину.

Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник виданню Факти .

Чому українці їдуть до Німеччини

За словами експерта, Німеччина має добре розвинену економіку та високі соціальні стандарти.

Він зазначив, що зараз у Німеччині офіційно зареєстровано приблизно 900 тисяч українських біженців. Зокрема, з них 345 тисяч вже стали на облік в місцевому центрі зайнятості та активно шукають роботу.

Також понад 144 тисяч українців записалися на місцеві інтеграційні курси та вивчають мову, щоб підвищити свою кваліфікацію та у майбутньому працювати на більш високооплачуваних роботах.

Однак, наразі у Німеччині, як і загалом у Європі, спостерігається брак робочих рук. Експерт каже, що є багато вільних вакансій у сфері сільського господарства, але українці не хочуть там працювати.

"Вони не мають бажання працювати у полях. Натомість частіше обирають для себе роботу, нехай і фізичну, але у приміщеннях, цехах, де більш комфортні умови праці. І все це без знання мови", - розповів Воскобойник.

Яка зарплата у Німеччині

Мінімальна зарплата у Німеччині на сьогодні така: година праці коштує від 10 євро, а з 1 жовтня цифра зросте до 11,5 євро за годину. До того ж є чимало спеціальностей, де платять ще більше, і там знання німецької необов’язкове.

Наприклад, кухарям пропонують зарплату від 1900 євро на місяць. Без знання мови можна працювати на прибираннях у готелях чи мити посуд у ресторанах. За таку працю дають понад 1500 євро на місяць.

Воскобойник додав, що у Німеччині одна з найбільших зарплат у Європі, але рівень життя там значно вищий.

"Якщо порівняти, наприклад, працевлаштування в Чехії та Німеччині, то людина в Німеччині відкладе за місяць на 200-300 євро більше", - розповідає Воскобойник.

Де можна працювати без знання мови

Фахівець зазначив, що без знання німецької мови можна працевлаштуватися пакувальником кави. До обов’язків входить: контролювати вагу, стікерувати, маркувати продукцію та складати в коробки.

На такій роботі зарплату виплачують двічі на місяць. За місяць можна отримати понад 2000 євро. Також роботодавець надає житло, але 150 євро вираховують із зарплати. Вихідний один - неділя.

Окрім того, серед оголошень на роботу є вакансії в один із готелів на острові Зюльт. Туди потрібні адміністратори на ресепшн (зі знанням хоча б англійської мови), покоївки, прибиральники та офіціанти.

За місяць роботи пропонують від 1500-2500 євро. На території готелю проживання безкоштовне.

Без знання мови можна знайти роботу у кондитерських компаніях. У вакансіях зазначається, що на виробництві є україномовні куратори. Зарплата залежить від обсягу роботи, але становить не менше 1900 євро щомісяця.

Робота у Німеччині без знання мови (скріншот)

Для того, щоб знайти роботу у Німеччині, можна скористатися такими сайтами: