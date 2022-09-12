ua ru
Пн, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Робота в Німеччині без знання мови: які вакансії та з/п пропонують українським біженцям

Новость на русском →
Німеччина, Понеділок 12 вересня 2022 11:15
Робота в Німеччині без знання мови: які вакансії та з/п пропонують українським біженцям Робота у Німеччині без знання мови (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордон виїхали понад 8 млн українців. Люди шукають собі житло та нову роботу. Найбільше біженці виїхали у Польщу, Чехію та Німеччину.

Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник виданню Факти.

Чому українці їдуть до Німеччини

За словами експерта, Німеччина має добре розвинену економіку та високі соціальні стандарти.

Він зазначив, що зараз у Німеччині офіційно зареєстровано приблизно 900 тисяч українських біженців. Зокрема, з них 345 тисяч вже стали на облік в місцевому центрі зайнятості та активно шукають роботу.

Також понад 144 тисяч українців записалися на місцеві інтеграційні курси та вивчають мову, щоб підвищити свою кваліфікацію та у майбутньому працювати на більш високооплачуваних роботах.

Однак, наразі у Німеччині, як і загалом у Європі, спостерігається брак робочих рук. Експерт каже, що є багато вільних вакансій у сфері сільського господарства, але українці не хочуть там працювати.

"Вони не мають бажання працювати у полях. Натомість частіше обирають для себе роботу, нехай і фізичну, але у приміщеннях, цехах, де більш комфортні умови праці. І все це без знання мови", - розповів Воскобойник.

Яка зарплата у Німеччині

Мінімальна зарплата у Німеччині на сьогодні така: година праці коштує від 10 євро, а з 1 жовтня цифра зросте до 11,5 євро за годину. До того ж є чимало спеціальностей, де платять ще більше, і там знання німецької необов’язкове.

Наприклад, кухарям пропонують зарплату від 1900 євро на місяць. Без знання мови можна працювати на прибираннях у готелях чи мити посуд у ресторанах. За таку працю дають понад 1500 євро на місяць.

Воскобойник додав, що у Німеччині одна з найбільших зарплат у Європі, але рівень життя там значно вищий.

"Якщо порівняти, наприклад, працевлаштування в Чехії та Німеччині, то людина в Німеччині відкладе за місяць на 200-300 євро більше", - розповідає Воскобойник.

Де можна працювати без знання мови

Фахівець зазначив, що без знання німецької мови можна працевлаштуватися пакувальником кави. До обов’язків входить: контролювати вагу, стікерувати, маркувати продукцію та складати в коробки.

На такій роботі зарплату виплачують двічі на місяць. За місяць можна отримати понад 2000 євро. Також роботодавець надає житло, але 150 євро вираховують із зарплати. Вихідний один - неділя.

Окрім того, серед оголошень на роботу є вакансії в один із готелів на острові Зюльт. Туди потрібні адміністратори на ресепшн (зі знанням хоча б англійської мови), покоївки, прибиральники та офіціанти.

За місяць роботи пропонують від 1500-2500 євро. На території готелю проживання безкоштовне.

Без знання мови можна знайти роботу у кондитерських компаніях. У вакансіях зазначається, що на виробництві є україномовні куратори. Зарплата залежить від обсягу роботи, але становить не менше 1900 євро щомісяця.

Робота в Німеччині без знання мови: які вакансії та з/п пропонують українським біженцямРобота в Німеччині без знання мови: які вакансії та з/п пропонують українським біженцям

Робота у Німеччині без знання мови (скріншот)

Для того, щоб знайти роботу у Німеччині, можна скористатися такими сайтами:

Раніше ми розповідали, яких фахівців гостро не вистачає у Німеччині.

Також ми писали, що де українцям найпростіше влаштуватися на роботу з високою зарплатою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия работа поиск работы
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя