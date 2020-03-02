Не хочемо Московщини: Рабинович спел песню, которую написали украинские повстанцы

Вадим Рабинович, который недавно предложил отправить делегацию на парад в Москву 9 мая, спел в Верховной Раде советскую песню и выразил надежду, что в 2020 году ему удастся отпраздновать "освобождение Украины от фашизма".

"Наши герои - это воины советской армии, которые освободили от нацизма Европу, освободили от фашизма Украину. И именно их мы будем чествовать, а не ваших фашистских прихвостней, которые стреляли в спины людей. И вы не заставите нас стоять на коленях", - сказал нардеп от ОПЗЖ.

В конце своей речи одиозный политик со словами "я музыкальную паузу хочу сделать" включил на смартфоне советскую русскоязычную песню 1941 года "Священная война".

На этот жест спикер Рады Дмитрий Разумков отреагировал мгновенно - выключил нардепу микрофон. Но это не остановило Рабиновича и он взялся допевать а капельно.

Рабинович спел в Раде песню "Священная война"

Что известно о песне "Священная война"

Интересно, что песня "Священная война" с другим текстом была известна еще за несколько лет до того, как ее в июне 41-го обнародовали советский поэт-пропагандист Василий Лебедев-Кумач, который еще при жизни обвинялся в злостном и систематическом плагиате, и композитор Александр Александров

Так, в частности песня с крайне похожей мелодией бытовала в Украине под названием "Ось день війни народної". Об этом говорится в книге "Кость Блакитний, отаман Степової дивізії" (Спогад Юрія Степового "Повстань, повстань, народе мій!") и в 25-м томе "Летописи УПА". А у песеннику "Пісня - то моє життя" сохранились даже ноты "заимствованной" советскими авторами песни.

По словам кобзаря и исследователя Тараса Силенко, песню под названием "Повстань, народе мій!" также пели козаки повстанческой Степной дивизии, освободив Кривой Рог от большевиков в 1920-х годах.

Кроме того, по мнению музыковеда Любови Морозовой, песня "Священная война" написана в 3/4, а не на 2/4 (как большинство других советских маршей). Зато эта мелодия легко бы вписывалась в сопровождение украинской кобзы.

Тарас Силенко исполняет оригинал песни "Священная война"

Текст песни "Повстань, народе мій":

Ось день війни народної,

ось кари й помсти час,

нема вже сили жодної,

щоб стримувала нас.

Повстань, повстань, народе мій,

берись за зброю вмить,

за Україну смертний бій,

свята війна горить.

Ми йдемо в бій з ворожими

полками орд чужих,

ми віримо, що зможемо

звільнити край від них.

Повстань, повстань, народе мій,

берись за зброю вмить,

за Україну смертний бій,

свята війна горить.

Не нам неволя й панщина

і не для нас тюрма,

не хочемо Московщини,

й німецького ярма!

Повстань, повстань, народе мій,

берись за зброю вмить,

за Україну смертний бій,

свята війна горить.

Ранее мы писали о том, что большое количество русскоязычных песен, которые многие даже считали народными, на самом деле были украдены у украинцев.