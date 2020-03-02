Не хочемо Московщини: Рабінович заспівав пісню, яку написали українські повстанці

Вадим Рабінович, який нещодавно запропонував відправити делегацію на парад до Москви 9 травня, заспівав у Верховній Раді радянську пісню і висловив сподівання, що в 2020 році йому вдасться відсвяткувати "звільнення України від фашизму".

"Наші герої - це воїни радянської армії, які визволили від нацизму Європу, звільнили від фашизму Україну. І саме їх ми будемо вшановувати, а не ваших фашистських прихвостнів, які стріляли в спини людей. І ви не примусите нас стояти на колінах", - сказав нардеп від ОПЗЖ.

Наприкінці своєї промови одіозний політик зі словами "я музичну паузу хочу зробити" увімкнув на смартфоні радянську російськомовну пісню 1941-року "Священная война".

На цей жест спікер Ради Дмитро Разумков відреагував миттєво - вимкнув нардепу мікрофон. Але це не зупинило Рабіновіча і він взявся доспівувати а капельно.

Рабіновіч заспівав у Раді пісню "Священная война"

Що відомо про пісню "Священная война"

Цікаво, що пісня "Священная война" з іншим текстом була відома ще за кілька років до того, як її у червні 41-го оприлюднили радянський поет-пропагандист Василь Лебедєв-Кумач, який ще за життя звинувачувався у злісному і систематичному плагіаті, та композитор Олександр Александров.

Так, зокрема пісня з вкрай схожою мелодією побутувала в Україні під назвою "Ось день війни народної". Про це йдеться у книзі "Кость Блакитний, отаман Степової дивізії" (Спогад Юрія Степового "Повстань, повстань, народе мій!") та у 25-му томі "Літопису УПА". А у пісеннику "Пісня - то моє життя" збереглися навіть ноти "запозиченої" радянськими авторами пісні.

За словами кобзаря і дослідника Тараса Силенка, пісню під назвою "Повстань, народе мій!" також співали козаки повстанської Степової дивізії, звільнивши Кривий Ріг від більшовиків у 1920-х роках.

Крім того, на думку музикознавця Любові Морозової, пісня "Священная война" написана на 3/4, а не на 2/4 (як більшість інших радянських маршів). Зате ця мелодія легко б вписувалася у супровід української кобзи.

Тарас Силенко виконує оригінал пісні "Священная война"

Текст пісні "Повстань, народе мій":

Ось день війни народної,

ось кари й помсти час,

нема вже сили жодної,

щоб стримувала нас.

Повстань, повстань, народе мій,

берись за зброю вмить,

за Україну смертний бій,

свята війна горить.

Ми йдемо в бій з ворожими

полками орд чужих,

ми віримо, що зможемо

звільнити край від них.

Повстань, повстань, народе мій,

берись за зброю вмить,

за Україну смертний бій,

свята війна горить.

Не нам неволя й панщина

і не для нас тюрма,

не хочемо Московщини,

й німецького ярма!

Повстань, повстань, народе мій,

берись за зброю вмить,

за Україну смертний бій,

свята війна горить.

Раніше ми писали про те, що велика кількість російськомовних пісень, які багато хто навіть вважав народними, насправді були вкрадені у українців.