ru ua
Сб, 16 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Quantum впервые поставила в Украину военный беспилотник для корректировки артиллерии

Новина українською →
Суббота 16 апреля 2022 17:59
Quantum впервые поставила в Украину военный беспилотник для корректировки артиллерии Фото: Quantum впервые поставила в Украину военный беспилотник для корректировки артиллерии (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Немецкая компания Quantum впервые поставила в Украину военный беспилотник для корректировки артиллерии. Его приобрели по инициативе Военной администрации Днепропетровской области за счет фонда Геннадия Корбана для нужд ТРО.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на странице в Facebook.

По его словам, стоимость самолета - около 200 тысяч евро.

"Благодаря быстрому заключению контракта, "Вектор" уже в Украине, и скоро будут проведены испытания в боевых условиях специалистами одного из добровольческих подразделений, которое взаимодействует с ТРО Днепра и точно поражает российские войска артиллерийским огнем", - добавил журналист.

Он также отметил, что массовые поставки таких векторов смогут насытить войска современными средствами корректировки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр Министерство обороны Украины
LITE
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку