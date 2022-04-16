ru ua
Сб, 16 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Quantum вперше поставила в Україну військовий безпілотник для коригування артилерії

Новость на русском →
Субота 16 квітня 2022 17:59
Quantum вперше поставила в Україну військовий безпілотник для коригування артилерії Фото: Quantum вперше поставила в Україну військовий безпілотник для коригування артилерії (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Німецька компанія Quantum вперше поставила в Україну військовий безпілотник для коригування артилерії. Його придбали з ініціативи Військової адміністрації Дніпропетровської області коштом Фонду Геннадія Корбана для потреб ТРО.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на сторінці в Facebook.

За його словами, вартість літака-близько 200 тисяч євро.

"Завдяки швидкому укладенню контракту, "Вектор" вже в Україні, і скоро будуть проведені випробування в бойових умовах фахівцями одного з добровольчих підрозділів, який взаємодіє з троянами і точно вражає російські війська артилерійським вогнем", - додав журналіст.

Він також зазначив, що масові поставки таких векторів зможуть наситити війська сучасними засобами коригування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро Міністерство оборони України
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку