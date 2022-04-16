Німецька компанія Quantum вперше поставила в Україну військовий безпілотник для коригування артилерії. Його придбали з ініціативи Військової адміністрації Дніпропетровської області коштом Фонду Геннадія Корбана для потреб ТРО.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на сторінці в Facebook.

За його словами, вартість літака-близько 200 тисяч євро.

"Завдяки швидкому укладенню контракту, "Вектор" вже в Україні, і скоро будуть проведені випробування в бойових умовах фахівцями одного з добровольчих підрозділів, який взаємодіє з троянами і точно вражає російські війська артилерійським вогнем", - додав журналіст.

Він також зазначив, що масові поставки таких векторів зможуть наситити війська сучасними засобами коригування.