QLED чи OLED? У чому різниця і який телевізор вибрати у 2025 році

Що таке OLED і QLED?

OLED (Organic Light-Emitting Diode) - це технологія, в якій кожен піксель сам випромінює світло. QLED (Quantum Dot LED), за термінологією Samsung, - це покращений LED-LCD телевізор із додатковим шаром квантових точок, що підвищують яскравість і передачу кольору.

Головна відмінність: OLED - емісійна технологія, а QLED - трансмісійна, що використовує підсвічування. QLED по суті залишається різновидом РК-дисплеїв, тоді як OLED вважається самостійним класом дисплеїв.

Як працюють квантові точки?

Квантові точки - це мікроскопічні наночастинки, які під час потрапляння світла випускають власне світіння певного кольору. У QLED-телевізорах вони перебувають у плівці, освітлюваній синіми світлодіодами, після чого світло проходить через РК-шари для формування зображення.

Samsung застосовує квантові точки з 2015 року. Відтоді поліпшення зображення пов'язані не тільки з самими точками, а й з додатковими технологіями: міні-світлодіодним підсвічуванням, локальним затемненням і поліпшеними матрицями.

Крім Samsung, квантові точки використовують і інші бренди - наприклад, Vizio і Hisense, хоча вони не називають свої панелі QLED.

Погляд на шари в РК-телевізорі, де світлодіодне підсвічування проходить через шар квантових точок (та інші шари), перш ніж потрапити на саму РК-панель (фото: CNET)

OLED - це не РК

OLED-телевізори не використовують РК-шари і підсвічування. Кожен піксель - це окреме джерело світла. Це забезпечує ідеальний чорний колір, нескінченну контрастність, широкі кути огляду і рівномірну яскравість на всій площі екрана.

У РК (включно з QLED) навіть за найкращих систем затемнення засвічення і сіруватий чорний залишаються проблемою.

OLED-телевізорам не потрібні світлодіодні підсвічування, тому, крім переваг у якості зображення, вони можуть бути напрочуд тонкими (фото: CNET)

Виробники і розвиток технологій

До 2022 року OLED-панелі виробляла в основному LG. Пізніше Samsung почала випуск QD-OLED - гібридів OLED і квантових точок. Вони забезпечують яскравість вищу, ніж класичний OLED, з поліпшеною передачею кольору. Наприклад, Samsung S95C став помітним кроком уперед. Однак LG G3 з технологією MLA (мікролінзи) також показав рекордні результати за яскравістю.

Наступним етапом розвитку стане квантово-емісійна технологія (без РК-шарів), яка в майбутньому може перевершити OLED за всіма параметрами. Також на ринку вже є MicroLED - екрани з мікроскопічними діодами, що самосвітяться, але поки це преміальне рішення з дуже високою ціною.

Порівняння якості зображення

Контраст і чорний колір

OLED забезпечує ідеальний чорний і нескінченний контраст. QLED тут поступається, особливо в темних сценах.

Яскравість

QLED виграє за максимальною яскравістю, особливо у світлих кімнатах. Але OLED теж досить яскравий для HDR.

Найяскравіші телевізори QLED і LCD можуть бути яскравішими, ніж будь-яка модель OLED (фото: CNET)

Рівномірність і кути огляду

OLED не страждає від зміни контрастності та передачі кольору під кутом, на відміну від QLED.

Роздільна здатність і обробка

Обидві технології підтримують 4K і 8K. Відмінності в передачі кольору мінімальні, хоча QD-OLED може дати трохи більш насичені відтінки.

Розміри та ціна

QLED доступний у більшій кількості розмірів і значно дешевший у великих діагоналях. OLED різко дорожчає при збільшенні розміру.

Найбільший OLED-телевізор - 97-дюймовий G2 (фото: CNET)

Вигоряння екрану (burn-in)

OLED-панелі схильні до вигорання - появи залишкових зображень від статичних елементів (наприклад, логотипів або меню). Однак сучасні панелі оснащуються алгоритмами захисту, і для більшості користувачів цей ризик мінімальний. Головне - уникати тривалого відображення одного й того самого зображення.

QLED-дисплеї, як різновид РК, не схильні до вигорання, оскільки не використовують органічні матеріали.

Прототипи електролюмінесцентних квантових точок, які можуть прокласти шлях до телевізорів із прямим відображенням на основі квантових точок (фото: QDVision)

Чому варто обрати OLED?

Ідеальний чорний і нескінченний контраст

Висока точність передачі кольору

Широкі кути огляду

Відмінна рівномірність по всій площі

Елегантний, ультратонкий дизайн

Можливість економії енергії в режимі темної теми (актуально для смартфонів).

Чому варто вибрати QLED?

Дуже висока яскравість - найкращий вибір для світлих приміщень

Широке охоплення колірної гами (особливо в HDR)

Відсутність вигорання і висока довговічність

Більш доступна ціна при великих діагоналях

Широкий вибір моделей і розмірів.

Висновок

Якщо ви хочете отримати максимальну якість зображення, ідеальний чорний колір і "кіношну" картинку - ваш вибір OLED.

Якщо вам важлива яскравість, довговічність, захист від вигорання і ціна при великому екрані - варто розглянути QLED.

Обидві технології мають свої сильні сторони і підійдуть різним сценаріям використання.