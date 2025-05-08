QLED или OLED? В чем разница и какой телевизор выбрать в 2025 году

Выбираете новый телевизор и не можете решить, что лучше - QLED или OLED? Оба типа экранов обещают яркое изображение, насыщенные цвета и современные технологии, но различия между ними принципиальны.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как работают обе технологии, в чем их преимущества и недостатки, а также какой телевизор может подойти именно вам.
OLED (Organic Light-Emitting Diode) - это технология, в которой каждый пиксель сам излучает свет. QLED (Quantum Dot LED), по терминологии Samsung, - это улучшенный LED-LCD телевизор с дополнительным слоем квантовых точек, повышающих яркость и цветопередачу.
Главное отличие: OLED - эмиссионная технология, а QLED - трансмиссионная, использующая подсветку. QLED по сути остается разновидностью ЖК-дисплеев, тогда как OLED считается самостоятельным классом дисплеев.
Квантовые точки - это микроскопические наночастицы, которые при попадании света испускают собственное свечение определенного цвета. В QLED-телевизорах они находятся в пленке, освещаемой синими светодиодами, после чего свет проходит через ЖК-слои для формирования изображения.
Samsung применяет квантовые точки с 2015 года. С тех пор улучшения изображения связаны не только с самими точками, но и с дополнительными технологиями: мини-светодиодной подсветкой, локальным затемнением и улучшенными матрицами.
Кроме Samsung, квантовые точки используют и другие бренды - например, Vizio и Hisense, хотя они не называют свои панели QLED.
OLED - это не ЖК
OLED-телевизоры не используют ЖК-слои и подсветку. Каждый пиксель - это отдельный источник света. Это обеспечивает идеальный черный цвет, бесконечную контрастность, широкие углы обзора и равномерную яркость по всей площади экрана.
В ЖК (включая QLED) даже при лучших системах затемнения засветка и сероватый черный остаются проблемой.
До 2022 года OLED-панели производила в основном LG. Позже Samsung начала выпуск QD-OLED - гибридов OLED и квантовых точек. Они обеспечивают яркость выше, чем классический OLED, с улучшенной цветопередачей. Например, Samsung S95C стал заметным шагом вперед. Однако LG G3 с технологией MLA (микролинзы) также показал рекордные результаты по яркости.
Следующим этапом развития станет квантово-эмиссионная технология (без ЖК-слоев), которая в будущем может превзойти OLED по всем параметрам. Также на рынке уже есть MicroLED - экраны с самосветящимися микроскопическими диодами, но пока это премиальное решение с очень высокой ценой.
Контраст и черный цвет
OLED обеспечивает идеальный черный и бесконечный контраст. QLED здесь уступает, особенно в темных сценах.
Яркость
QLED выигрывает по максимальной яркости, особенно в светлых комнатах. Но OLED тоже достаточно яркий для HDR.
Равномерность и углы обзора
OLED не страдает от изменения контрастности и цветопередачи под углом, в отличие от QLED.
Разрешение и обработка
Обе технологии поддерживают 4K и 8K. Различия в цветопередаче минимальны, хотя QD-OLED может дать чуть более насыщенные оттенки.
Размеры и цена
QLED доступен в большем количестве размеров и значительно дешевле в больших диагоналях. OLED резко дорожает при увеличении размера.
Выгорание экрана (burn-in)
OLED-панели подвержены выгоранию - появлению остаточных изображений от статичных элементов (например, логотипов или меню). Однако современные панели оснащаются алгоритмами защиты, и для большинства пользователей этот риск минимален. Главное - избегать длительного отображения одного и того же изображения.
QLED-дисплеи, как разновидность ЖК, не подвержены выгоранию, поскольку не используют органические материалы.
Если вы хотите получить максимальное качество изображения, идеальный черный цвет и "киношную" картинку - ваш выбор OLED.
Если вам важна яркость, долговечность, защита от выгорания и цена при большом экране - стоит рассмотреть QLED.
Обе технологии имеют свои сильные стороны и подойдут разным сценариям использования.
При подготовке материала использовались следующие источники: CNET, Lifehacker.