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QLED или OLED? В чем разница и какой телевизор выбрать в 2025 году

Простое объяснение между QLED и OLED для выбора телевизора (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Выбираете новый телевизор и не можете решить, что лучше - QLED или OLED? Оба типа экранов обещают яркое изображение, насыщенные цвета и современные технологии, но различия между ними принципиальны.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как работают обе технологии, в чем их преимущества и недостатки, а также какой телевизор может подойти именно вам.

Что такое OLED и QLED? 

OLED (Organic Light-Emitting Diode) - это технология, в которой каждый пиксель сам излучает свет. QLED (Quantum Dot LED), по терминологии Samsung, - это улучшенный LED-LCD телевизор с дополнительным слоем квантовых точек, повышающих яркость и цветопередачу. 

Главное отличие: OLED - эмиссионная технология, а QLED - трансмиссионная, использующая подсветку. QLED по сути остается разновидностью ЖК-дисплеев, тогда как OLED считается самостоятельным классом дисплеев. 

Как работают квантовые точки? 

Квантовые точки - это микроскопические наночастицы, которые при попадании света испускают собственное свечение определенного цвета. В QLED-телевизорах они находятся в пленке, освещаемой синими светодиодами, после чего свет проходит через ЖК-слои для формирования изображения. 

Samsung применяет квантовые точки с 2015 года. С тех пор улучшения изображения связаны не только с самими точками, но и с дополнительными технологиями: мини-светодиодной подсветкой, локальным затемнением и улучшенными матрицами. 

Кроме Samsung, квантовые точки используют и другие бренды - например, Vizio и Hisense, хотя они не называют свои панели QLED. 

Взгляд на слои в ЖК-телевизоре, где светодиодная подсветка проходит через слой квантовых точек (и другие слои), прежде чем попасть на саму ЖК-панель (фото: CNET)

OLED - это не ЖК 

OLED-телевизоры не используют ЖК-слои и подсветку. Каждый пиксель - это отдельный источник света. Это обеспечивает идеальный черный цвет, бесконечную контрастность, широкие углы обзора и равномерную яркость по всей площади экрана. 

В ЖК (включая QLED) даже при лучших системах затемнения засветка и сероватый черный остаются проблемой. 

OLED-телевизорам не нужны светодиодные подсветки, поэтому, помимо преимуществ в качестве изображения, они могут быть удивительно тонкими (фото: CNET) 

Производители и развитие технологий 

До 2022 года OLED-панели производила в основном LG. Позже Samsung начала выпуск QD-OLED - гибридов OLED и квантовых точек. Они обеспечивают яркость выше, чем классический OLED, с улучшенной цветопередачей. Например, Samsung S95C стал заметным шагом вперед. Однако LG G3 с технологией MLA (микролинзы) также показал рекордные результаты по яркости. 

Следующим этапом развития станет квантово-эмиссионная технология (без ЖК-слоев), которая в будущем может превзойти OLED по всем параметрам. Также на рынке уже есть MicroLED - экраны с самосветящимися микроскопическими диодами, но пока это премиальное решение с очень высокой ценой. 

Сравнение качества изображения 

Контраст и черный цвет 

OLED обеспечивает идеальный черный и бесконечный контраст. QLED здесь уступает, особенно в темных сценах. 

Яркость 

QLED выигрывает по максимальной яркости, особенно в светлых комнатах. Но OLED тоже достаточно яркий для HDR. 

Самые яркие телевизоры QLED и LCD могут быть ярче, чем любая модель OLED (фото: CNET) 

Равномерность и углы обзора 

OLED не страдает от изменения контрастности и цветопередачи под углом, в отличие от QLED. 

Разрешение и обработка 

Обе технологии поддерживают 4K и 8K. Различия в цветопередаче минимальны, хотя QD-OLED может дать чуть более насыщенные оттенки. 

Размеры и цена 

QLED доступен в большем количестве размеров и значительно дешевле в больших диагоналях. OLED резко дорожает при увеличении размера. 

Самый большой OLED-телевизор - 97-дюймовый G2 (фото: CNET)

Выгорание экрана (burn-in) 

OLED-панели подвержены выгоранию - появлению остаточных изображений от статичных элементов (например, логотипов или меню). Однако современные панели оснащаются алгоритмами защиты, и для большинства пользователей этот риск минимален. Главное - избегать длительного отображения одного и того же изображения. 

QLED-дисплеи, как разновидность ЖК, не подвержены выгоранию, поскольку не используют органические материалы. 

Прототипы электролюминесцентных квантовых точек, которые могут проложить путь к телевизорам с прямым отображением на основе квантовых точек (фото: QDVision)

Почему стоит выбрать OLED? 

  • Идеальный черный и бесконечный контраст 
  • Высокая точность цветопередачи 
  • Широкие углы обзора 
  • Отличная равномерность по всей площади 
  • Элегантный, ультратонкий дизайн 
  • Возможность экономии энергии в режиме темной темы (актуально для смартфонов). 

Почему стоит выбрать QLED? 

  • Очень высокая яркость - лучший выбор для светлых помещений 
  • Широкий охват цветовой гаммы (особенно в HDR) 
  • Отсутствие выгорания и высокая долговечность 
  • Более доступная цена при больших диагоналях 
  • Широкий выбор моделей и размеров. 

Вывод 

Если вы хотите получить максимальное качество изображения, идеальный черный цвет и "киношную" картинку - ваш выбор OLED. 

Если вам важна яркость, долговечность, защита от выгорания и цена при большом экране - стоит рассмотреть QLED. 

Обе технологии имеют свои сильные стороны и подойдут разным сценариям использования. 

При подготовке материала использовались следующие источники: CNET, Lifehacker.

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