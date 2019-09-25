Пытаются лечить кремами: Супрун рассказала о борьбе с варикозным расширением вен

Супрун дала советы украинцам касательно лечения варикозного расширения вен
Уляна Супрун рассказала, что варикозное расширение вен пытаются лечить кремами, потому, что считают это косметической проблемой. Но на самом деле - это медицинская проблема. Данная болезнь также связана с другими заболеваниями и ее необходимо лечить с врачом. Об этом эксперт написала на своей странице в Facebook.
По ее словам варикозное расширение вен может возникать в результате перестройки венозных стенок, а также из-за застоя крови в венах и ее обратный ход.
Болезнями вен занимаются флебологи, но вы можете поговорить об этой проблеме с семейным врачом.
Супрун рассказала о лечении варикозного расширения вен (фото: facebook.com/ulanasuprun)
Что делать при варикозном расширении вен?
- Людям с такой проблемой, у которых сильно видны вены, медики советуют носить компрессионные чулки.
- Также рекомендуется делать искусственную закупорку всей вены пеной, или внутривенную абляцию. В таких случаях вену закрывают лазером или термокоагуляцией. При этом удалять вену рекомендуют в крайних ситуациях.
- Есть мнение, что, сколько бы пациент не лечил свои вены, они все равно будут сдуваться. Но варикозное расширение, которое может привести к язве, касается только нескольких поверхностных вен, но они не все поверхностные. Поэтому операция даст свой эффект и избавит от проблемы навсегда.
- Похудеть. Чем больше у человека масса тела, тем больше нагрузка идет на ноги. Супрун советует придерживаться индекса массы тела, меньше 25. Если же он составляет 25-29,9, то риск развития варикоза больше в полтора раза, а если более 30 - то втрое.
- Не загорайте. Это золотое правило не только для предотвращения морщин, развития рака кожи, но для варикозного расширения вен и венозной сеточки.
- Двигайтесь. Существует миф, что бег вызывает варикозное расширение вен. На самом деле, чрезмерные тренировки будут нагружать кровеносную систему, и поверхностные больные вены будут сдуваться. Физические упражнения не помогают уменьшить проявления варикоза. Но если не двигаться, то проблемы с застоем крови и весом будут еще хуже.
- Необходимо чтобы рацион состоял из достаточно уровня клетчатки. Есть зависимость развития варикозного расширения вен, а также варикоза тазовых вен и геморроя, и рациона, в котором мало овощей, фруктов и каши.